行動支付酷碰券 每人每月可折千元

經濟部長沈榮津昨在立法院表示，最新規畫的「酷碰券」預計四月底上路，今天將赴行政院報告。昨天下午，政委龔明鑫與經濟部中企處召開會前會，基本定調「以行動支付為主」、「每人每月限額回饋」，打七五折、每人每月優惠上限一千元，主要目的是銜接振興抵用券，政院拍板後計畫將先執行三個月。

經濟部建議，酷碰券適用範圍應排除營業額「逆勢成長」的超市、電商等業者，因為根據統計，此兩類業者二月分營業額皆年增一成以上；若政院定案，包括家樂福、大潤發、PChome等通路，都不能使用酷碰券結帳，預估行動支付業者將是最大贏家。

知情官員表示，「酷碰券」方案將提供七五折的折扣，每人每月上限一千元，大致參考去年和行動支付業者合作的「你消費．我回饋」活動，初步預計執行三個月，具體細節仍要等行政院拍板。若每個行動支付使用者每月都在適用通路消費滿四千元，打七五折就是每月優惠一千元，三個月累積可回饋三千元。

官員表示，行政院擔心老人家不會使用行動支付，希望考慮納入悠遊卡等電子票證，這是經濟部的口袋方案；等方案拍板後，將會遴選業者，符合參與門檻、且有充分意願的業者，都可以參加。

官員也說，「酷碰券」原則上不會和「振興抵用券」並行，抵用券定調在疫情緩和後推出，酷碰券則是在疫情期間，讓民眾不用接觸紙鈔銅板、減少實體消費，目前規畫先實施三個月，實際執行期間要等政院拍板。

振興抵用券匡列廿三億元預算，內需型服務業者大喊不夠，官員表示，酷碰券的預算來自部會「移緩濟急」的四百億元，以過去行動支付優惠活動的經驗來規畫所需預算，應該會比振興抵用券多。

經濟部去年合作的四大行動支付業者分別為「台灣Pay、街口支付、LINE Pay一卡通、Pi 拍錢包」，光是街口和LINE Pay一卡通兩大電支巨頭，總使用人數就達四百萬人，以六成使用者、三個月共三千元來計算，就需要七十二億元經費。

據經濟部統計，去年合作案共帶動十四倍消費額。官員認為，酷碰券保守估計可帶來十倍左右效益。