張忠謀：疫情如戰爭 將改變世界及思維

「新冠疫情將如戰爭過後一般改變世界。」台積電創辦人張忠謀31日穿著粉紅襯衫搭配大紅領帶的灰色西裝，與妻子張淑芬一同出席天下文化出版的《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》，面對媒體提問疫情的看法，張忠謀舉小時後歷經戰爭的例子，指出疫情將改變人們思維及社會模式。

台積電受衝擊？

針對媒體提問疫情是否對台積電造成衝擊，張忠謀話說得含蓄保守，僅表示此次疫情後續影響會很大，「像是戰爭一樣，會改變全世界人類的生活方式，尤其是中產階級以上。」他舉例說：「小時候戰爭時我才10幾歲，但在歷經戰爭之前我是沒有打算去美國念書，戰爭毀掉了我父親的事業，才使我們開始思考下一步。」

張忠謀在31日舉辦的新書發表會中不斷盛讚老婆是起而行的人，他說：「張淑芬是一個看到弱勢族群會想著他們到底需要什麼，做出實質幫助，而不是坐在那邊捐點錢的人，各個水災、地震以及高雄氣爆現場都可以看到他們的身影。」發言過程中不時凝望對方，肩並肩也會不忘摸對方手的互動，也看出2人的好感情。

名氣大姿態低

書中則描繪張淑芬如何引領台積電志工社的成員走遍許多災難現場及社會角落，以實質物資及需求幫助他人等事跡。「放小自己，就會一直看見他人需求。」以黑色套裝搭配鮮艷花色領巾的張淑芬如此說道。

張淑芬表示，自已是以謙遜及身體力行的方式去幫助社會弱勢，從事公益超過10年的她也強調，「台積電的名稱一出現大家就已經覺得很大，如果再把自己裝的很大時，就很難有別人想跟你合作。」她補充說：「放小事情才能把事情做成，把包袱拋掉別人才願意跟我們相處。

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