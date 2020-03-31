紓困再加碼 小黃、遊覽車司機可望補助3萬

行政院紓困方案再一波，據了解，計程車與遊覽車可望比照艱困企業薪資補助方案，司機每人每月發一萬，共發三個月，將有逾十萬人受惠，總經費約三十四點五億元；另外，部分計程車司機與遊覽車司機仍扛著車貸，政院也建議交通部研議，整體以延後繳納為基本原則。

交通部日前公布觀光紓困方案二點○，針對被減薪的觀光四大產業員工預計補助每人每月一萬元，連續三個月，而補助方案一出，部分計程車司機也希望能納入。

據了解，蔡英文總統近日與行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍討論後，同意擴大紓困範圍；政院人士指出，行政院副院長陳其邁昨開會時確實有提到相關議題，也請交通部將方案細節確認後再送行政院，且薪資補助方案已經有觀光產業當先例，依照實際上需要的情況就可以使用。

政院人士表示，部分計程車司機、遊覽車司機除生意受創，也還有貸款，建議交通部是否研議整體車貸以延後為基本原則，想要循原本進度繳交貸款的則為例外討論，但所有方案都還未做最後定案，有待行政院長蘇貞昌拍板。

總統府發言人丁允恭也指出，總統在歷次財經高層會議中，皆有請行政院及各部會就各個產業相關紓困措施進行研議，而由行政院討論確定後推出實施；有關計程車、遊覽車駕駛補助方案，目前仍由行政院研議中，施行內容確定後會由行政院說明。

交通部日前宣布投入百億元救觀光業，除了觀光業從業人員訓練補助最高可領一萬八九六○元外，也規畫觀光從業人員每人每月領一萬元，最高領三個月。另外，規畫補貼每家旅行社十萬元，分公司補五萬元，預計近四千家旅行社、八百五十家分公司受惠，粗估經費逾十億元。