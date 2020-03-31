紓困再加碼 小黃、遊覽車司機可望補助3萬

聯合報 / 記者賴于榛曹悅華／台北報導
小黃、遊覽車司機有望領3萬補助，車貸也以延後為原則。圖／聯合報系資料照片
小黃、遊覽車司機有望領3萬補助，車貸也以延後為原則。圖／聯合報系資料照片

行政院紓困方案再一波，據了解，計程車與遊覽車可望比照艱困企業薪資補助方案，司機每人每月發一萬，共發三個月，將有逾十萬人受惠，總經費約三十四點五億元；另外，部分計程車司機與遊覽車司機仍扛著車貸，政院也建議交通部研議，整體以延後繳納為基本原則。

交通部日前公布觀光紓困方案二點○，針對被減薪的觀光四大產業員工預計補助每人每月一萬元，連續三個月，而補助方案一出，部分計程車司機也希望能納入。

據了解，蔡英文總統近日與行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍討論後，同意擴大紓困範圍；政院人士指出，行政院副院長陳其邁昨開會時確實有提到相關議題，也請交通部將方案細節確認後再送行政院，且薪資補助方案已經有觀光產業當先例，依照實際上需要的情況就可以使用。

政院人士表示，部分計程車司機、遊覽車司機除生意受創，也還有貸款，建議交通部是否研議整體車貸以延後為基本原則，想要循原本進度繳交貸款的則為例外討論，但所有方案都還未做最後定案，有待行政院長蘇貞昌拍板。

總統府發言人丁允恭也指出，總統在歷次財經高層會議中，皆有請行政院及各部會就各個產業相關紓困措施進行研議，而由行政院討論確定後推出實施；有關計程車、遊覽車駕駛補助方案，目前仍由行政院研議中，施行內容確定後會由行政院說明。

交通部日前宣布投入百億元救觀光業，除了觀光業從業人員訓練補助最高可領一萬八九六○元外，也規畫觀光從業人員每人每月領一萬元，最高領三個月。另外，規畫補貼每家旅行社十萬元，分公司補五萬元，預計近四千家旅行社、八百五十家分公司受惠，粗估經費逾十億元。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國發會霸氣祭特別股投資 短期性紓困3000家新創

聯卡中心擴大紓困 特約商店全面免收費

賴清德：蔡總統支持 交通部將補助「運將」每月1萬元

四大口罩新制4月9日上路 蘇貞昌PO一張圖讓你秒懂

相關新聞

疫情釀金融風暴？ 財金首長：暫時不會

新冠肺炎疫情重擊全球經濟，是否釀成新一波國際金融危機？中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、經濟部次長曾文生、國發會副主委鄭貞茂等五大財金高層昨天異口同聲表示，依目前情況，暫時沒有發生金融風暴疑慮，但要持續觀察疫情發展；楊金龍更表示，台灣未來還有降息的空間，但不會變成負利率。

經部補貼薪資 擴大範圍

經濟部4月將推出紓困新措施，針對經濟部業管的所有企業，只要今年1月起任連二月營業額較去年同期、或前六個月，衰退幅度達五成以上者，不限產業別，均提供企業三個月的薪資補助，每人每月上限金額為2萬元。

紓困再加碼 小黃、遊覽車司機可望補助3萬

行政院紓困方案再一波，據了解，計程車與遊覽車可望比照艱困企業薪資補助方案，司機每人每月發一萬，共發三個月，將有逾十萬人受惠，總經費約三十四點五億元；另外，部分計程車司機與遊覽車司機仍扛著車貸，政院也建議交通部研議，整體以延後繳納為基本原則。

國有非公用土地 研擬減租

新冠肺炎疫情爆發以來，各部會、地方政府持續加碼紓困方案，財政部到目前為止僅祭出緩繳稅負和土地租金，遭立委批評「比地方政府還不如」，是「鐵公雞」。財政部長蘇建榮昨表示，已在研議國有非公用土地減租，並承諾下周就有方案。另外，疫情使得民眾在家時間變長，立委也提議今年夏季電費取消實施，經濟部則回應將再進行討論。

計程車、遊覽車司機可望領3萬元補助 待蘇貞昌拍板

行政院紓困方案再一波，據了解，計程車與遊覽車可望比照艱困企業薪資補助方案，司機每人每月發1萬，共發3個月，將有逾10萬人...

計程車、遊覽車司機補貼方案出爐 擬每人每月發1萬元

新冠肺炎嚴重衝擊觀光業，交通運輸業也慘不忍睹。交通部日前規畫，觀光從業人員每人每月補貼1萬元，連續補助3個月。針對計程車...

疫情造成需求崩盤 油價近18年新低

新冠疫情造成的原油需求崩盤，恐是當前油價創下新低的主因！其中北海布蘭特原油價格跌至每桶23.03美金，為自2002年11月以來的新低。3月初沙烏地阿拉伯對俄羅斯發動油價戰爭，儘管美國不斷要求對話，但兩

小餐廳上架外送平台 後天起補貼1.5萬元

小餐廳上架外送平台補貼1.5萬元的振興紓困方案將上路。經濟部商業司長李鎂今日表示，4月1日公告相關辦法。經濟部不會硬性規定外送平台抽成比例，但會作為審核條件之一，商圈或協會可以用統包方式和外送平台業者談。foodomo率先降抽成，今天宣布疫情期間提供史無前例的外送15%低抽成。

大起大落時投資心法？給你跨式交易策略

近期全球股市受到新冠肺炎疫情延燒、以及國際油價重挫的衝擊，造成行情重大幅崩跌；而美國聯準會（Fed）祭出無限量化寬鬆（QE）政策，又激勵行情強勢勁揚。行情劇烈波動下，投資人該如何操作才能保安康？

疫情衝擊 銀行業今年獲利恐衰退

金管會主委顧立雄今天首度表示，銀行業獲利去年創歷史新高，但今年可能不會像去年那麼高。換言之，今年銀行獲利恐怕比去年衰退，...

新冠肺炎疫情衝擊！台北101：4月6日起縮短營業時間

上半年度最重要的購物檔期母親節即將到來，但台北101購物中心今（30）日卻突然宣布，自4月6日起調整每日營業時間為12:...

新冠肺炎重創全球電視產業 台廠IC設計TV供應鏈熄火

新冠肺炎疫情重創全球電視產業鏈，東京奧運與歐洲國家盃足球賽兩大運動賽事已宣布延期，疫情限制人員活動終端需求急凍，全球五大...

熱門新聞

提列資產減損 裕隆去年大虧244.65億元

58元能換2,200！王品大手筆發股東紀念品

新冠肺炎疫情衝擊！台北101：4月6日起縮短營業時間

防疫夥伴添一國 用3噸不織布和澳洲換100萬公升酒精原料

燦坤公告 董事長暨執行長陳彥君請辭

南山人壽再砸312.76億元 拿下世貿三館地上權案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。