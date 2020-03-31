疫情釀金融風暴？ 財金首長：暫時不會

新冠肺炎疫情重擊全球經濟，是否釀成新一波國際金融危機？中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、經濟部次長曾文生、國發會副主委鄭貞茂等五大財金高層昨天異口同聲表示，依目前情況，暫時沒有發生金融風暴疑慮，但要持續觀察疫情發展；楊金龍更表示，台灣未來還有降息的空間，但不會變成負利率。

立法院財委會昨邀請央行、金管會、財政部、經濟部、國發會針對「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專題報告。

立委曾銘宗詢問楊金龍，美國已降息六碼、加拿大降四碼、紐西蘭降三碼、英國降兩碼，降息幅皆比台灣大，台灣是否可能再降？楊金龍表示，台灣利率本身較低，現在降息一碼，重貼現率已是新低，未來還有再降空間，但不會變成負利率。他說，利率降不降，要看物價情況、金融市場穩定、經濟發展三大因素。

曾銘宗也詢問各財政部會，若疫情延燒到第三季或第四季，是否引發金融危機？楊金龍表示，截至目前為止不會發生，這次疫情與二○○八年金融風暴對金融市場衝擊不一樣，對金融市場衝擊較小；不過，如果疫情延燒到第三季、第四季，台灣今年經濟成長保「二」的機率會比較小。

顧立雄也表示，二○○八年是金融業產生的金融危機，這次疫情是產業受創影響到金融業，但目前金融業體質健全，目前不會發生金融風暴。

蘇建榮表示，如果短期內能解決流動性問題，讓企業能夠有周轉，實質面恢復生產後，出現金融危機就會比較少；經濟部次長曾文生也認為，現在是第一季，還要觀察第三季、第四季狀況，目前看到風險還沒那麼大。

鄭貞茂表示，目前疫情受衝擊較大產業應該是觀光運輸、服務業，觀察重點在於這些產業的擴散效果，除非其他國家都發生經濟衰退，但還是要看各國政府的因應態度。