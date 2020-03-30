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疫情造成需求崩盤 油價近18年新低

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
摩根史丹利的分析師麥克德莫特認為，需求的崩盤是現在油價低的主因，全球的油價需求可能會下降20%之多。(Photo by Wikipedia)
摩根史丹利的分析師麥克德莫特認為，需求的崩盤是現在油價低的主因，全球的油價需求可能會下降20%之多。(Photo by Wikipedia)

新冠疫情造成的原油需求崩盤，恐是當前油價創下新低的主因！其中北海布蘭特原油價格跌至每桶23.03美金，為自2002年11月以來的新低。3月初沙烏地阿拉伯對俄羅斯發動油價戰爭，儘管美國不斷要求對話，但兩國的關係至今仍陷入僵局。疫情也造成航空業停擺、工廠停工，全球的油價需求可能會下降20%之多。

根據《BBC》和《CNBC》報導，布蘭特原油（屬於低硫原油，為世界上最常被參考的油價數字）價格跌至每桶23.03美金，為自2002年11月以來的新低。同為國際石油市場基準價格的「西德克薩斯中間基原油」則是跌到1字頭，每桶19.90美元，接近18年內最低。

自從月初沙烏地阿拉伯對俄羅斯發動油價戰爭之後，加上疫情造成工廠紛紛削減產量或停工，供給面和需求面的雙重打擊，導致3月的油價驟降一半以上。

沙國和俄國直到27日仍陷在僵局中，儘管美國介入要求雙方停止油價戰爭，但沙國仍不願意和俄國針對油價一事對談。澳洲聯邦銀行的達爾指出，美國、加拿大和中國的石油開採業是受創最重的，美國的頁岩油也受波及。

摩根史丹利的分析師麥克德莫特認為，「需求的崩盤是現在油價低的主因」，全球的油價需求可能會下降20%之多。澳盛銀行的經濟學家基什蒂森表示，全球正面臨通貨緊縮的衝擊，許多商品的需求都下滑，經濟活動陷入停滯，他也擔心在各國紛紛實施封鎖的情況下，石油存量很可能會耗盡。

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