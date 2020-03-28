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疫情擴大 國發會：3月景氣悲觀

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
國發會今公布2月景氣燈號，燈號續呈現綠燈。 圖／國發會提供
國發會今公布2月景氣燈號，燈號續呈現綠燈。 圖／國發會提供

國發會昨公布二月景氣對策信號，燈號雖續呈綠燈，但受到新冠肺炎疫情影響，領先指標已連續四個月下跌，且跌幅擴大。二月綜合判斷分數為二十四分，離轉為黃藍燈的二十二分只差兩分，國發會預估，三月疫情蔓延到歐美，影響將比二月劇烈，對三月景氣抱持悲觀。

二月景氣對策信號綜合判斷分數較上月減少一分，九項構成項目中已有部分項目反映出疫情衝擊，股價指數由紅燈轉呈黃紅燈，工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減一分；海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，批發、零售餐飲業由藍燈轉黃藍燈，分數各增一分。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，美國與歐元區是國際很大經濟體，歐美國家三月疫情變嚴重，一定會影響台灣。歐美主要是需求面衝擊，先前大陸斷鏈則是影響供給面，反饋到金融市場導致近期股價大幅波動，影響台灣資本市場表現。

吳明蕙指出，主要有三大因素衝擊三月景氣對策信號，首先，排除春節因素後將反映出真實狀況；其次，疫情從中國大陸擴大到歐美，多國都在鎖國封城中，人與物流移動不自由，恐造成缺料與缺工，東西也運不出去，對經濟造成很大影響；第三，三月股市跌幅將反映在股價指數，油價大跌也將反映在工業生產指數上。

吳明蕙表示，疫情主要衝擊服務業，因廠商要搶單拉貨與趕出貨，批發短期看起來表現好，所以批發零售餐飲還增加一分，但從上市公司營收來看，觀光營收二月已衰退百分之卅四，零售餐飲也很差。

國發會指出，近期疫情擴大蔓延至全球，已對全球經濟造成嚴重影響，主要國際機構相繼下修今年全球經濟成長預測值，恐為金融海嘯以來新低。但疫情後續發展尚未明朗，短期內可能加劇對全球貿易、投資、消費衝擊，對我國整體經濟影響須密切注意並妥為因應。

新冠肺炎 COVID-19

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