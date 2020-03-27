快訊

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中回應了

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移工入境檢疫是否給薪 勞部：依法免給但能有最好

中央社 / 台北27日電
台灣19日起全面境管，外籍移工集中檢疫費誰付、薪資誰付等，引發關注。勞動部次長劉士豪說，檢疫費用由雇主負擔，雇主依法可不付薪資，但能付最好。 本報資料照片
台灣19日起全面境管，外籍移工集中檢疫費誰付、薪資誰付等，引發關注。勞動部次長劉士豪說，檢疫費用由雇主負擔，雇主依法可不付薪資，但能付最好。 本報資料照片

台灣19日起全面境管，外籍移工集中檢疫費誰付、薪資誰付等，引發關注。勞動部次長劉士豪說，檢疫費用由雇主負擔，雇主依法可不付薪資，但能付最好。

劉士豪今天下午在記者會中表示，由於生活照顧是雇主責任，若到集中檢疫場所檢疫，其生活照顧是雇主的責任，必須由雇主負擔，且必須先行繳付。

由於外籍移工還未提供勞務，雇主是否需負擔薪資也引發關注，劉士豪說，依法雇主可以不付，但「最好還是付」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

加強防疫 即日起社福類移工來台 須至集中檢疫場所

申請產業外勞先確認居家檢疫場地 即起上路

產業外勞得報檢疫計畫書 延後雇用最高一萬三獎助

韓政府：30日起入境旅客體溫超過37.5度不得登機

相關新聞

產業外勞得報檢疫計畫書 延後雇用最高一萬三獎助

為了加強國內防疫，對於新引進產業外勞，勞動部宣布從今天下午四點起，要求所有雇主在申請產業外勞時，必須要填具移工申請入境辦...

移工入境檢疫是否給薪 勞部：依法免給但能有最好

台灣19日起全面境管，外籍移工集中檢疫費誰付、薪資誰付等，引發關注。勞動部次長劉士豪說，檢疫費用由雇主負擔，雇主依法可不...

晶華酒店首開「防疫管家訓練課」

交通部辦理「協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓」補助計畫，配合此一方案，台北晶華酒店自辦的「企業專班」今日正式開訓，是觀光飯店業界「第一班」。首堂「防疫管家訓練課程」亦開國際觀光旅館業界先例。

農委會：研擬提高運費補助

農委會表示，確實接獲花卉出口業者陳情航空貨運飆漲，也持續與交通部民航局、華航有聯繫，正在討論。農委會研擬提高花卉業者運費補助，協助業者度過難關。

航空運費飆漲 壓垮花卉外銷

新冠肺炎疫情重創我國花卉產業，花卉外銷業者表示，我國花卉外銷市場以日本為最大宗，但空運運費已經漲了三倍，農委會補貼花卉外銷空運費趕不上空運飆漲速度，希望行政院能協調農委會與交通部，與貨運業者協商，協調穩定切花空運費協調艙位，否則將扼殺我國花卉產業。

凱撒、雲朗、老爺3大飯店集團將發員工萬元通用券

國內三大飯店集團凱撒、雲朗與老爺酒店首度攜手合作，以集團的品牌名Caesar、LDC、Royal共同發行「CLR聯合通用券」給旗下一萬名員工每人1萬元，這是國內飯店業者在新冠肺炎爆發後首見串連合作自救。

農民喘口氣！農業天然災害低利貸款 4月15日起免息1年

因應新冠肺炎疫情對我國農業的衝擊，農委會公告從今年4月15日起至2021年4月14日止，利息免予計收，由農委會予以補貼，...

兩岸都推「消費券」拚經濟 但發現金民眾更有感

兩岸拚經濟難得有共識，在新冠肺炎疫情衝擊市場背景下皆推出「消費券」。近期南京、河北、遼寧、杭州等城市推出人民幣千萬元到上億元不等的消費券，藉此推動餐飲、文旅等消費...

國航表示依市場機制調整運價 農委會擬提高花卉運費補助

農委會表示，確實接獲花卉出口業者陳情航空貨運飆漲，也持續與交通部民航局、華航有聯繫，正在討論。農委會正研擬提高花卉業者運...

新冠肺炎影響九成營收 老字號餐廳：營運或停業陷兩難

新冠肺炎疫情重創國內觀光相關產業，就連知名老字號餐廳都一間間宣布歇業應變，國民黨上午舉辦記者會質疑，政府紓困方案看得到吃...

東方線上報告／宅居經濟消費位移 快掌握三大行銷商機

台灣市調機構東方線上針對新冠肺炎疫情蔓延、是否影響消費者進行調查，近日發表「宅居經濟大衝擊 金錢‧時間‧行為全解析」報告。

交通部再伸援手 調降台鐵場站各承租業者租金

承租台鐵各場站的業者也可暫時喘口氣了。因新冠肺炎疫情延燒全球，國內確診病例數不斷擴增，民眾擔心外出遭到感染，致使各觀光景...

熱門新聞

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

傳統型保單 保費看漲三成

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

范冰冰青島別墅被拆 建商鄉林：那是買家跟政府的事

「習慣最危險」輸在石油ETF的人敗在哪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。