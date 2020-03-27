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移工入境檢疫是否給薪 勞部：依法免給但能有最好
台灣19日起全面境管，外籍移工集中檢疫費誰付、薪資誰付等，引發關注。勞動部次長劉士豪說，檢疫費用由雇主負擔，雇主依法可不付薪資，但能付最好。
劉士豪今天下午在記者會中表示，由於生活照顧是雇主責任，若到集中檢疫場所檢疫，其生活照顧是雇主的責任，必須由雇主負擔，且必須先行繳付。
由於外籍移工還未提供勞務，雇主是否需負擔薪資也引發關注，劉士豪說，依法雇主可以不付，但「最好還是付」。
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