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凱撒、雲朗、老爺3大飯店集團將發員工萬元通用券
國內三大飯店集團凱撒、雲朗與老爺酒店首度攜手合作，以集團的品牌名Caesar、LDC、Royal共同發行「CLR聯合通用券」給旗下一萬名員工每人1萬元，這是國內飯店業者在新冠肺炎爆發後首見串連合作自救。
雲朗總經理盛治仁表示，國內旅遊中的住宿金額約占總消費額的17%，預估三大飯店集團的同仁與關係企業員工可創造逾5億元的國內旅遊商機，挹注到交通、餐飲及購物等觀光內需市場。
此次三大飯店以企業原有的員工旅遊基金，再由業主擴大加碼，發行1億元的聯合通用券，可於三大集團旗下30家飯店住宿使用。這是台灣首次有這麼大規模的飯店跨品牌合作。
三大飯店集團關係企業的第一波響應，分別有互助營造、台灣水泥、嘉新水泥及宏國集團加入，以員工旅遊福利金購買折扣優惠抵用券。盛治仁說，歡迎其他企業及各產業的福委會加入，一起刺激國內消費。
盛治仁表示，疫情嚴峻，但集團不願犧牲員工，目前不減薪也不放無薪假 ，而是透過合作和創意的方式來面對，經濟衰退對台灣的影響不比疫情來的小，希望透過加碼台灣、加碼員工來創造更多經濟活水。
他說：「這是飯店業歷史性一刻，是壞最的時代也是最好的時代，我們正邁向天堂，也走向地獄，在這個關鍵抉擇點，用三合一的力量，希望把絕望的冬天變成充滿希望的春天。」
老爺酒店集團執行長沈方正表示，疫情爆發以來，一直想如何用正面思考的態度面對，團結就是做法之一，會以最謹慎小心態度和最大創新精神面對疫情，相信可以度過觀光業有史以來最困難的時刻。
凱撒集團副總裁皮金營表示，這兩個月旅館業真得非常辛苦，看不到任何一個外國客人，透過此次三方合作的帶動效用，希望讓國旅看到曙光。
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