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百億救觀光 業者怨「齊頭撒錢不公平」

聯合報 / 記者董俞佳陳宛茜／台北報導
交通部救觀光，業界都很關注要怎麼補助。圖／聯合報系資料照片
交通部救觀光，業界都很關注要怎麼補助。圖／聯合報系資料照片

交通部日前宣布紓困2.0加碼近百億元救觀光，但不少業者抱怨齊頭式補助欠周慮，靠行的微型旅行社不僅沒賠錢還可爽領卅萬元補助，「百億元民脂民膏就這樣子撒？」交通部說，補助辦法尚在研提中，部長林佳龍已指示加計員工人數、營運規模，分級距提高補助。

交通部紓困2.0方案擬提供旅行社救急金每家每月十萬元，連續補貼三個月，預計要花十點六億元。

有業者說，旅行社是特許行業，且要有足夠資本額才能成立，旅行業因而有不能說的祕密是「靠行」普遍，以個人靠行來說，每個人都是一家「微型旅行社」，盈虧自負，有的還自付勞健保，這些「旅行社」實際上沒損失，卻也能領到共卅萬元補助，民脂民膏這樣花？

也有業內人士說，紓困2.0缺乏專業，亂撒錢又沒評估，無法提升整個產業，甚至還可能導致觀光產業「倒退嚕」。

旅報總編輯吳學銘也發文說，政府偷懶到極點，撒錢式補助救不了觀光業，齊頭平等補助也最不公平、最沒效益；且每家每月十萬元起不了作用，感覺好像很公平，但大家均窮，最後一起餓死。

觀光局統計，全國旅行社共三九九○家，七成是十人以下的小旅行社，其中三成更是五人以下，全台僅七家員工逾二百人。

吳學銘建議用兩標準執行補助，一是用每家旅行社前一年度所繳的營業稅額，把他們分成五個等級，愈高的補助愈多；二是用每家旅行社投保的勞工保險人數來計算補助金額，計算出每位旅行社從業人員該補助多少錢。也有業內人士建議，可用去年的報稅金額、收客人數、送客人數來補助。

交通部說，建設性意見均會參考，交通部也有加計方案，完整內容拍板後會再公布。每月十萬元的基本額度是盼協助不論規模大小的業者緩解裁員、減薪、無薪假所衍生的社經困境，並非批評者所稱「爽領」。

客委會也提出三六九客庄產業振興措施，包含發放電子旅遊券補助國內外人士到客庄旅遊，但立委賴惠員說，一點五億預算就有一點三億壓在電子旅遊券，長輩不會使用，影響效果。客委會主委李永得表示，推出前會討論配套。

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