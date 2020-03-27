聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光4產業 薪資補助加倍 每月上限2萬

聯合報 / 記者賴于榛葉冠妤／台北報導
行政院發言人Kolas Yotaka（左）與政委龔明鑫（右）昨天說明艱困產業薪資補助方案，保障員工八成薪資，政府分擔四成、業者分擔四成。 記者蘇健忠／攝影
行政院發言人Kolas Yotaka（左）與政委龔明鑫（右）昨天說明艱困產業薪資補助方案，保障員工八成薪資，政府分擔四成、業者分擔四成。 記者蘇健忠／攝影

為了穩住觀光四大產業約十四萬員工，行政院昨天表示，將加碼原觀光旅宿業艱困企業薪資補助方案，由原來的補助兩成薪資，提高為政府補助四成，但每月上限兩萬元，四月起共實施三個月，方案總金額達七十億元。

行政院日前公布第二波紓困方案，其中對薪資發放困難的觀光旅宿遊樂業提出補助，領取標準為業績衰退達五成以上、未採用勞動部的「減班休息補助」方案，以及員工薪資減薪未達兩成，符合這三項資格，政府就補助業者員工每月原薪資兩成，上限一萬元，共三個月。

不過，事隔兩日，行政院政務委員龔明鑫昨宣布加碼補助，原來是蔡英文總統與行政院長蘇貞昌會議商量後決定提升補助比率，方案也「兩倍跳」，自補助每月原薪資的兩成，加倍為四成；也就是剔除員工遭減薪的兩成，剩下的八成薪資由政府分攤四成、企業分攤四成。

根據估算，受惠業者共有旅館業約三千五百家、旅行業三千一百多家，觀光旅遊業例如遊樂園廿五家及民宿業約八千家，受惠員工數可望達到十四萬人；而補助方案原編列四十二億元支應，加倍後預計提升為七十億元左右，不足的部分由勞動部的就業安定基金支援，實施時間預計四月開始。

龔明鑫表示，交通部昨也跟業者座談、溝通，獲得很大的歡迎，因為業者現在苦無國際觀光客，同時也理解員工是重要資產，不希望裁員，因此希望政府可以部分支持。

另外，新冠肺炎疫情持續延燒，實施減班休息（俗稱無薪假）勞工數較去年同期暴增十倍，勞動部周一先邀勞工團體座談，昨再邀工商團體座談，說明減班休息勞工薪資差額補貼的「安心就業計畫」。勞動部官員會後轉述，勞資團體雙方都提及口罩及額溫槍不敷使用、購置不易的問題，勞動部將跨部會協調。

對於政府紓困措施，勞資雙方都希望推動速度加快，盡快讓勞工、企業得到資源挹注。另有職業工會建議勞保保費緩徵，也有雇主希望緩繳就業安定費。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

政院加碼觀光業紓困 業界按讚

影／行政院說明艱困產業薪資補助方案

振興措施度難關 政府、民間齊出招

國內確診數破兩百 紓困加碼 個人可延緩繳稅

相關新聞

百億救觀光 業者怨「齊頭撒錢不公平」

交通部日前宣布紓困2.0加碼近百億元救觀光，但不少業者抱怨齊頭式補助欠周慮，靠行的微型旅行社不僅沒賠錢還可爽領卅萬元補助，「百億元民脂民膏就這樣子撒？」交通部說，補助辦法尚在研提中，部長林佳龍已指示加計員工人數、營運規模，分級距提高補助。

工商界促補貼無薪假基本工資

因應新冠肺炎疫情衝擊，勞動部昨（26）日邀請工商團體座談，工商界認為，實施減班休息（俗稱無薪假）企業仍要給予勞工基本工資，此規定並不合理，應改由政府補貼，並再度呼籲勞動部放寬工時，給予彈性。

搶救觀光業 每人補助加倍

觀光旅宿遊樂業等產業受新冠肺炎疫情衝擊，行政院政委龔明鑫昨（26）日宣布，為穩住相關產業14萬從業人員的就業，針對艱困企業薪資補助方案，將從原先每人每月補助最高新台幣1萬元，加碼至每人每月2萬元，所需預算也提高到約70億元。

名家觀點／政府紓困 應擴大支出

全球在21世紀的前20年，就歷經金融風暴、與目前仍看不到盡頭的新冠肺炎衝擊。我們無法預測接下來全球經濟與股市會如何震盪，但或許可以從上次金融風暴後的經驗，找出政府經濟政策的方向。

向農漁會貸款沒補助 非都會旅宿業喊不公

受新冠肺炎疫情影響，觀光旅館住房率大減，不少業者面臨貸款難關。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南昨天指出，位在非都會區的業者大多跟信用合作社、農會、漁會體系貸款，這波紓困專案卻沒有納入這些地方貸款體系，非常不公平。交通部觀光局表示，是否納入農漁會體系，會再評估。

觀光4產業 薪資補助加倍 每月上限2萬

為了穩住觀光四大產業約十四萬員工，行政院昨天表示，將加碼原觀光旅宿業艱困企業薪資補助方案，由原來的補助兩成薪資，提高為政府補助四成，但每月上限兩萬元，四月起共實施三個月，方案總金額達七十億元。

無薪假勞工請領津貼 最長半年

勞動部昨（26）日表示，實施無薪假勞工自今起，可向勞動力發展署各分署提出申請「安心就業計畫」，提供無薪假勞工每月最高1.1萬元薪資補貼，最長可領六個月。

政院加碼紓困 雄獅、六福董座同聲按讚

行政院對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案加碼一倍，雄獅旅遊董事長王文傑、六福旅遊集團董事長莊豐如昨（26）日都表示讚許，並對政府快速反應、協助產業穩經濟，表達感謝。

房貸紓困加碼 青安一段式機動利率降至1.18%

配合政府紓困政策，公股銀行加碼，自用住宅千萬以下房貸降息2碼（0.5個百分點），為期半年，財政部表示，青安貸款也將配合辦...

政院加碼觀光業紓困 業界按讚

行政院政務委員龔明鑫今（26）日宣布，對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案，決定加碼一倍。對此六福旅遊集團董事長莊豐如大讚...

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

交通部加碼百億救觀光，陸續公布相關規畫，除了補貼機制被批評設計太過粗糙，業內人士指出，從這次交通部的初步規畫來看，最讓人...

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

為了穩住觀光四大產業約14萬員工，行政院今指出，將加碼補助第二波紓困方案當中的「艱困企業薪資補助方案」，原補助兩成薪資，...

熱門新聞

謝金河：台灣經濟的未來 可能有好兆頭

星宇航休兵期做這件事 粉絲感動：期待再飛的那天

行政院拍板農民退休儲金條例 未來最高月領2.6萬元　

百億補助救觀光／業界：沒賠的卻爽領 看不下去

影／穩住觀光四大產業14萬員工 政院加碼補助四成薪資

交部百億救觀光 遭批偷懶、亂撒民脂民膏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。