觀光4產業 薪資補助加倍 每月上限2萬

為了穩住觀光四大產業約十四萬員工，行政院昨天表示，將加碼原觀光旅宿業艱困企業薪資補助方案，由原來的補助兩成薪資，提高為政府補助四成，但每月上限兩萬元，四月起共實施三個月，方案總金額達七十億元。

行政院日前公布第二波紓困方案，其中對薪資發放困難的觀光旅宿遊樂業提出補助，領取標準為業績衰退達五成以上、未採用勞動部的「減班休息補助」方案，以及員工薪資減薪未達兩成，符合這三項資格，政府就補助業者員工每月原薪資兩成，上限一萬元，共三個月。

不過，事隔兩日，行政院政務委員龔明鑫昨宣布加碼補助，原來是蔡英文總統與行政院長蘇貞昌會議商量後決定提升補助比率，方案也「兩倍跳」，自補助每月原薪資的兩成，加倍為四成；也就是剔除員工遭減薪的兩成，剩下的八成薪資由政府分攤四成、企業分攤四成。

根據估算，受惠業者共有旅館業約三千五百家、旅行業三千一百多家，觀光旅遊業例如遊樂園廿五家及民宿業約八千家，受惠員工數可望達到十四萬人；而補助方案原編列四十二億元支應，加倍後預計提升為七十億元左右，不足的部分由勞動部的就業安定基金支援，實施時間預計四月開始。

龔明鑫表示，交通部昨也跟業者座談、溝通，獲得很大的歡迎，因為業者現在苦無國際觀光客，同時也理解員工是重要資產，不希望裁員，因此希望政府可以部分支持。

另外，新冠肺炎疫情持續延燒，實施減班休息（俗稱無薪假）勞工數較去年同期暴增十倍，勞動部周一先邀勞工團體座談，昨再邀工商團體座談，說明減班休息勞工薪資差額補貼的「安心就業計畫」。勞動部官員會後轉述，勞資團體雙方都提及口罩及額溫槍不敷使用、購置不易的問題，勞動部將跨部會協調。

對於政府紓困措施，勞資雙方都希望推動速度加快，盡快讓勞工、企業得到資源挹注。另有職業工會建議勞保保費緩徵，也有雇主希望緩繳就業安定費。