名家觀點／政府紓困 應擴大支出

全球在21世紀的前20年，就歷經金融風暴、與目前仍看不到盡頭的新冠肺炎衝擊。我們無法預測接下來全球經濟與股市會如何震盪，但或許可以從上次金融風暴後的經驗，找出政府經濟政策的方向。

上次金融風暴發生後，由美國聯準會帶頭的量化寬鬆政策，將世界的利率水準壓到接近零，之後美國的經濟成長率平均約2%，英國除2014年有超過3%的成長，其餘各年都不到2%，歐元區則不到1%。這樣的成長停滯現象，韓森教授在1938年稱之為「長期停滯」。2013年美國前財政部長桑默斯認為長期停滯再現，央行楊金龍總裁在去年的演講中，也認同這個看法。

長期停滯的特性是低利率、低成長、低通膨，也就是俗稱的「悶經濟」。原因類似凱因斯的「流動性陷阱」，即廠商沒有投資意願，就算利率是零，也不想冒險。野村證券的研究發現，美國、歐元區、與英國在金融風暴後的量化寬鬆政策，雖然讓貨幣基礎相較於2008年增加了一到四倍不等，但銀行對企業的放款卻只有美國增加20％，歐元區與英國的銀行放款反而分別減少了2%與20%。相同的現象在1929年後也發生過，從 1929年6月到1930年3月，銀行向聯準會的借款從8億美金驟降到4千萬，形成景氣不好，但銀行不想跟聯準會借錢的現象。

雖然近幾年經濟是長期停滯，但美國股市卻是牛市，這或許是因為利率低，金融體系資金沒去處，大家將資金投入股市所造成。換句話說，每次股市因聯準會調降利率而大漲，並不是因為低利率會增加企業的投資，而是炒股的資金動能增加。

長期停滯時，貨幣政策的效果有限，需要靠減稅或增加政府公共投資的財政政策來推動成長。減稅的效果，視消費者與廠商是否願意增加消費與投資而定。川普2017年對企業的減稅，只讓企業將錢拿來購買庫藏股，推升公司股價，對經濟並沒有幫助。

政府增加公共支出，雖然能直接提高GDP，但也並非萬靈丹。它的負面效果有：一、政府增加支出造成利率上升，不利廠商投資。1950到1960年代盛行財政擴張政策，但那時的民間投資需求也高，政府的政策不僅推升利率，也帶來70年代的高通膨。但現在是低利率及民間投資不足的時節，這種排擠效果應該不太重要。二、政府亂花錢，就算沒有貪汙，也常投資於自償性不足的項目。常見的質疑是：如果廠商都找不到值得投資的機會，為什麼政府找得到？

誠然，如果自償性的評估基礎是獲利，那政府確實沒有能力做的比民間好。能合理化政府主導的建設，必須是具公共財性質的投資，也就是對經濟好，但民間沒意願或沒能力做的支出。

在新冠肺炎爆發前，長期停滯已需要政府積極增加公共財的供給。我國政府雖然提出了前瞻計畫，但各界仍有其他亟需重視的需求需要政府投資。現在，新冠肺炎已對服務業造成巨大損失，相對於美、英、韓國的紓困規模，我們相對保守。央行去年的報告中，提到政府的舉債尚有GDP 10.5%的空間。在現在利率極低的時候，政府應更大膽的舉債，投入必要的短期紓困與長期投資。

衛福部長陳時中率領的團隊，讓國人對政府的效能有極大的信心，也證明民主社會可以很有效率。專家主導、超前部署、與公開資訊是「順時中」的基礎。如果政府規劃與執行的重大投資計畫也能這樣，就不難獲得國人的支持，也才能脫離長期停滯的泥沼。

（作者是中興大學財金系教授）