立委：紓困津貼忽略醫檢、清潔工

衛福部政務次長蘇麗瓊今上午在立法院衛環委員會因社會事件檢討進行業務報告，民進黨立委蘇巧慧質詢說，疫情雖有紓困條例給予津貼補助，但醫護人員津貼領取實際上似乎有落差，且應將檢驗師、呼吸治療師、清潔工等補助都納入。

蘇麗瓊表示，因非本身業務、對此不夠了解，將再了解後以書面答覆。蘇巧慧表示，如果次長都沒辦法回答，「那在場誰可以回答？」要求送交書面資料說明。

蘇巧慧今上午在立院衛環委員會質詢時說，立法院上月通過的紓困特別條例，雖編列醫護人員津貼，但卻僅適用醫師與護理人員，但醫院內的呼吸治療師、感染管制師、甚至清潔工等也都很辛苦、同樣有感染風險，屬於醫護人員的模糊地帶，她認為當時協商也討論到，但如今津貼只剩醫師、護理師，應該都要包含，需檢討。