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旅館業：紓困應納地方貸款體系

聯合晚報 / 記者董俞佳／台北報導

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，位在非都會區的業者大多跟郵局、農會體系貸款，這波紓困專案卻沒有納入這些地方貸款體系，實在非常不公平。交通部觀光局表示，是否納入農漁會體系，會再評估。

張榮南表示，對於鄉下的旅宿業者來說，信用合作社、郵局、農會是三大借貸對象，可是這波紓困不管是經濟部或者是交通部觀光局所提出的貸款紓困方案，都僅有銀行體系，而沒有這些地方金融機構。張榮南說，許多業者都持續反映這個問題，希望政府可以重視。

交通部觀光局2月27日發布振興觀光產業融資信用保證要點，依經營規模不同，貸款金額上限最高新台幣3000萬元；已辦妥商業登記或稅籍登記的民宿，每家最高以1000萬元，周轉金部分，旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業及旅館業額度每家最高1000萬元為限，具商業登記或稅籍登記的民宿每家最高300萬元為限。

交通部觀光局表示，2月27日就發布振興觀光產業融資信用保證要點，依經營規模不同，貸款金額上限最高新台幣3千萬元；已辦妥商業登記或稅籍登記的民宿，每家最高以1000萬元，周轉金部分，旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業及旅館業額度每家最高1000萬元為限，具商業登記或稅籍登記的民宿每家最高300萬元為限。

交通部觀光局指出，現在已經有77家業者申請貸款，未來是否放寬納入農會或者漁會、郵局等，會再評估。

郵局 觀光 民宿

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