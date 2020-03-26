紓困漏洞 租賃小客車：零收入

國民黨今天與運輸業者代表舉行記者會，表示政府雖提供相關補助跟借貸方案，但仍有其紓困漏洞。例如機場接送或包機旅遊的租賃小客車，這些辦理車貸的租賃融資公司都屬民營公司，政府無法介入強制給予車貸展延，讓現在「零收入」的車主，生計雪上加霜。

國民黨文傳會主委王育敏表示，雖然政府已針對民航業者提供相關補助及專案貸款，但其中許多跟民營租賃融資公司辦理車貸的小客車，全國就有3萬9600台，得不到政府的補貼跟車貸展延，銀行也不太敢貸款給他們，生活非常辛苦。

全國租賃小客車自救會會長杜金鈜指出，從去年10月陸客不來以後生意就受到很大的衝擊，到現在發生新冠肺炎變成完全零收入，每一位車主都很期待政府的補助政策實施，但租賃融資公司卻以無法配合政府政策為由不願展延，政府也因租賃為民營公司而非銀行體系無法可管。

台中市遊覽車商業同業公會理事長張治本表示，遊覽車也面臨車貸展延問題，公司狀況好的車輛獲得展延的機率較高，反之通常更需要利息補貼的車主卻得不到，建議政府能否讓車主憑租賃公司開出的車貸欠款證明，給予利息補貼。