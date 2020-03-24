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觀察站／產業快滅頂了 紓困還卡在文書作業…

聯合報 / 記者雷光涵黃有容、陳超文／連線報導
假日的迪化街遊客稀疏，行政院力拚協助受疫情波及產業脫困。圖／聯合報系資料照片
假日的迪化街遊客稀疏，行政院力拚協助受疫情波及產業脫困。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒下，受衝擊業者紛紛先以減班方式減少人力成本，甚至暫時歇業，面對政府提出的紓困、振興措施，產學皆認為，要先救活企業才能談未來，最直接方式，就是幫業者發得出薪水，免於公司、勞工雙雙滅頂。

主計總處國勢普查處專門委員陳惠欣表示，二月勞動參與率降幅比過去明顯，疫情確實有可能衝擊勞工就業，廠商在減班後，可能影響兼職或約聘者，接著是全職員工減薪、離職，甚至公司主動裁員。

為救產業，交通等部會決定重大工程提前發包，新北市旅館商業同業公會理事長曾美絹說，公共工程與觀光業沒有直接關連，他們更希望紓困的執行細節考慮周全。

例如交通部上周拋出三百億救急現金，絕對不能齊頭式補助。又如員工培訓補助要一個月後才能領取，若業者撐不到四月，可能資遣員工。與其讓員工失業、申請薪資六成失業救濟，為何不能馬上發放六成薪資補貼給企業主，創造雙贏。

桃園機場的美食街、免稅店等也快撐不下去，國際機場產業發展協會常務理事詹成吉坦言，除已經撤櫃或是暫時停業的業者，還在苦撐的業者已跟機場公司要求補助，但至今紓困方案還處於文書作業，遠水救不了近火。

台北大學資管所教授汪志堅指出，很多積極型的企業，財務槓桿拉得比較高，如今遇到突發難關，可能面臨短期流動性資金不夠的困境，應該獲得紓困。目前的紓困預算僅六百億元，確實嫌少。關於營業稅緩繳、融資利息補貼等措施，方向是正確的，但應要有更多「緩繳」、「擔保」的方式。

新冠肺炎 COVID-19

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