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蘇揆急令…紓困4箭再加碼400億 最快本周拍板

聯合報 / 記者賴于榛黃有容雷光涵／連線報導
西門町一家食品業者撐不到紓困，貼出告示準備結束營業。圖／聯合報系資料照片
西門町一家食品業者撐不到紓困，貼出告示準備結束營業。圖／聯合報系資料照片

經濟部：逾百億內需加速採購

新冠肺炎疫情延燒，產業叫苦連天，行政院長蘇貞昌昨主持跨部會紓困會議，討論新一波四百億紓困方案，包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助，以及提供業者水電折扣，方案將在本周出爐，連同第一波紓困六百億，總計約千億元可投入紓困與振興計畫。

另經濟部、交通部為紓困，將加速公共建設投資，經濟部預計有一一五億元的內需採購預算可以加速執行，交通部則宣布七百億元工程提早發包。

行政院近日密集開會討論新一波紓困方案，行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，討論的紓困內容包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等，蘇貞昌要求各部會，加速推出相關方案，一旦拍板將盡速對外宣布，最快就在本周。

立法院昨也熱議，是否政府將給予經營受衝擊的業者水電補助，經濟部長沈榮津表示，方案已報給國營會。Kolas也證實，水電折扣確實有討論，但折扣比例等細節尚未定案。

交通部：七百億工程提早發包

至於加速公共建設投資方面，交通部長林佳龍昨表示，疫情讓全球經濟陷入泥沼，為承接下墜的經濟，國內交通重大建設工程提早發包，至少有七百億資金。目前已盤點國道、公路、鐵道、航海、航空等計畫中的工程，全面加速辦理。據了解，交通部下半年度重大交通工程提早三個月，明年四十六件工程也提前今年發包。

經濟部也已要求所屬機關等，針對工程、財務、勞務等三類採購案件盤點。期望今年度内需採購案件可提前至四月到六月執行；明年度採購預算提前於今年執行。

千萬元以下房貸 降息兩碼

【記者沈婉玉／台北報導】中央銀行貨幣政策上周降息一碼，並對中小企業注資二千億元，行政院前天召集央行及八大公股銀行董事長等財金高層，除要求放款充分反映央行降一碼外，決定針對一千萬元額度以下的房貸降息兩碼，車貸、信用卡及消費信貸，則利率大降三碼。

銀行高層表示，過去銀行放款不一定充足反映央行降息，但此次政院要求各公股銀行要讓貸款戶有感減壓，立即享受利率減少百分之○點二五的好處。五大銀行新增房貸平均利率足額反映降息後，將降為百分之一點三六一，減幅之大史上新低。

公股銀行也針對房貸之外的消貸、車貸及信用卡循環利率，加碼降三碼（百分之○點七五），即多降○點五個百分點，從四月一日起至九月底；也就是說，背負卡債、消貸、車貸的公股銀行個人及企業戶，將有半年的喘息空間。

財政部長蘇建榮說，為讓民眾有更多所得花用，今年符合綜所稅首批退稅資格者，首度從七月底提早六月底發放首批退稅，預估近三百萬戶受惠。

新冠肺炎 COVID-19

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