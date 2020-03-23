百廢待舉紓困太少 立委：十萬火急

「600億單單紓困給航空業都不夠！」民進黨立委邱議瑩23日質詢表示，目前疫情仍看不到盡頭，恐會引發企業倒閉潮。國民黨立委廖國棟針對機場及夜市經營困難，要求經濟部實施緩繳水電費、汙水及廢棄物處理費。經濟部長沈榮津表示，本週將聽取台水、台電專案報告，會進一步討論補助範圍、額度與對象。

紓困救金融產業鏈

「部長你有沒有做最壞的打算：疫情會引發倒閉潮？」邱議瑩指出，600億給航空業紓困尚且不足，何況是中小企業、觀光餐飲等產業。銀行雖不抽銀根，但也不敢放款，政府的紓困、減免措施應盡速確認從何時開始計算，務求快速、方便。

經濟部長沈榮津表示，中國生產端陸續在復工，但疫情擴及到消費端、市場端的歐美國家，比較複雜，政府只能先走好紓困道路。桃機公司則回應，2月份運量比去年少了一半，准許業者無須繳交相關規費。

減收緩繳水電規費

廖國棟針對桃園機場跟台中夜市考察結果表示，連經濟部長都說「這時候誰會出來消費？」希望經濟部能讓各行業暫停繳納水電費、汙水處理費、廢棄物處理費，不是減收就是緩繳，要盡快做決定，且國內航空公司應該要優先紓困。

「我們不會大小眼，你放心。」沈榮津回應表示，紓困措施是讓銀行不抽工商業銀根，也要協助企業營運資金，處理上不會大小眼，也會盡快。

林岱樺另指出，目前回國禁止搭乘大眾運輸，國道轉運站等於是空城，國道客運應該盡快納入紓困範圍。要求全部停班或聯合排班。5日就曾質詢此事，但沒消息，希望3天內定案。交通部路政司回應，每年有編列40億提供公路計畫，也包括國道客運業者。調整班次會給國道客運更大彈性，至於國道客運紓困，3天內會請公路總局處理。

國民黨立委廖國棟針對機場及夜市經營困難，要求經濟部實施緩繳水電費、汙水及廢棄物處理費。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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