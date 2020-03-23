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紓困金額少範圍窄 學者籲擴大編列

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
科技經濟組政策委員朱雲鵬表示，全球經濟成長率若失控則下降1.4%，等同腰斬。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
科技經濟組政策委員朱雲鵬表示，全球經濟成長率若失控則下降1.4%，等同腰斬。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

政府紓困措施欠力道？國民黨國政會顧問23日批評，經濟部有個迷思，堅持紓困是紓困，振興是振興，但其實紓困就是振興，提升社會消費信心才是紓困起手式。例如今年來台旅客預計會少300萬人，建議給旅遊餐飲業最直接的補助，以救急救困優先，擴大紓困的適用範圍。

台灣紓困預算偏少

科技經濟組政策委員朱雲鵬表示，OECD在2日曾發表預測，今年全球經濟成長可能腰斬：若疫情得到控制只會下降0.5%，但若失控則從2.9%下降至1.4%，等同砍半。

目前南韓防疫加紓困投入488億美元；美國送參議院的方案是1.2兆，最後可能達到2兆美元；日本則要投入4,308億日圓紓困。雖然經濟規模不能類比，台灣仍應投入更多金額紓困。

「台灣紓困預算跟其他國家相比偏小。」朱雲鵬說，2019年來台旅客達1,186萬人，今年預計會少300萬人，衝擊27萬個工作機會，住宿餐飲業會影響86萬個工作。建議直接補助，否則光改善大環境，廠商卻可能等不了太久，還是要以救急救困優先。

振興券適用範圍小

「台灣的紓困基期規模太小。」國政會財政組顧問施威全也表示，振興券規劃只有23億，效果有限，至少也需要500~600億台幣。因為民眾被隔離沒辦法上班，所補助的錢也太少，勢必會衝擊到服務業。英國的措施是支撐服務業，讓服務業不要崩盤，才能站在比較好的基礎上復甦。

施威全說，經濟部公布振興券回收約7成，試想政府拿錢給人民花，卻有3成的夜市券成為廢紙，當然不能說它成功。經濟部曾說，是為避免被批評像消費券替代使用率高，所以一定要住房的國民旅遊才發給。施威全批評說，夜市券發放單位太少，適用的商家也太少，只有在特定夜市才能用，限制太多，對整體GDP的貢獻也是個問號。

「防疫指揮官說國民旅遊很安全，經濟部長卻說現在不是旅遊好時機，麻煩請雙方部會先統一意見再發言。」施威全建議，抵用券不必糾結於替代性消費，手段要更細緻才能追求效果。振興不能只綁住宿，要擴大發放給不住房的國民旅遊者，包括觀光工廠、休閒農場都要納入，才有效果。

國政會財政組顧問施威全表示，振興券不能只綁房，要發給不住房的國民旅遊者。

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