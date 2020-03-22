政府鼓勵民眾搶購 學者：刺激經濟有限

台灣近來出現衛生紙、罐頭食品和泡麵的搶購潮，行政院長蘇貞昌卻向民眾喊話：「盡量買，貨很多。」鼓勵民眾購買以增加內需市場動能。但政大教授林祖嘉受訪時指出，這些商品只占整體經濟非常小的一塊，刺激作用很有限。環球經濟社長林建山受訪時則擔心消費者信心因此崩盤，並建議政府應藉機打開科技產品的外銷市場。

刺激經濟有限

政大經濟系特聘教授林祖嘉直言，台灣人當前搶購的衛生紙、泡麵等商品，只佔整體經濟非常小的一塊，刺激作用很有限。他認為政府鼓勵搶購的目的是為「給予民眾信心」，雖然民眾一窩蜂去搶，貨架上可能暫時沒貨，但生產上絕對夠民眾正常使用，超商補貨速度也很快，並沒有必要限制民眾的購買量。

林祖嘉認為，民眾搶購的原因在於最近幾天台灣的確診案例飆升，消費者出現恐慌心理，若是疫情沒有再擴大的趨勢，他預估搶購潮應會平息。

管制恐適得其反

「政府鼓勵民眾搶購來刺激經濟可能有開玩笑性質！」台大經濟系教授張清溪受訪時也表示，搶購物資對經濟沒什麼好處，因消費者搶購完就不買了，將會使得生產不規律，政府恐怕是抱持著欲擒故縱的心態，看大家會不會因政府鼓勵搶購反而不買了。

張清溪認為，管制購買量可能會適得其反，大家搶得更兇。張清溪也提到，搶購衛生紙舉世皆然，過去1973年石油危機時中、美、台等國都出現過衛生紙搶購潮，原因在於衛生紙不容易壞、是買得起且為必需品。

應推動科技外銷

環球經濟社長林建山則表示，鼓勵搶購物資的副作用很大，不僅無法刺激內需（因衛生紙等商品的附加價值低），可能還會造成消費者的信心崩潰。林建山表示，內需市場需要的是「骨幹型的經濟活動」，政府應在此時大力推動智慧化科技產品的外銷，打開新的海外市場，否則衛生紙賺來的蠅頭小錢不了大事。

林建山強調，「經濟市場自我調適」至關重要，除了國家經濟的主力產業，政府不應該進行任何干預。

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