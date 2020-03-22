疫情衝擊股市會比當年金融危機更嚴重？內行人勸：歷史是拿來打破的

最近新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球感染人數直線飆升，就連台灣的案例也破百，嚴重程度連帶影響到全球股票市場。最近各國股市陸續下探，股民哀號遍野，美股更是史無前例的兩周內三度融斷，就連股神巴菲特也為之震驚，表示活了89年還是第一次遇到這種情況。

這次股票崩跌的危機，也讓人聯想到2008年的全球金融海嘯，當年由於雷曼兄弟破產所引發的一連串經濟效應，不知道讓多少人賠到脫褲，甚至得買紙箱睡公園，馬政府還為了振興經濟而發放每人3600元的消費券。

對此就有鄉民詢問「這次的泡沫有比2008年還大顆嗎？」該網友表示，當年空頭走了一年多才結束，大部份股價下跌了50%以上，但這次只花短短一個月，就超越當時跌幅的一半，如果繼續保持下去，很快地四月就能超越2008年了。

文章發出後馬上引起大家討論，紛紛發表自己的意見：「2008是美國一家炸世界陪他低潮，今天是全世界都炸」、「這次炸超快」、「兩者恐慌不同，一種是沒錢恐慌，另一種是會死亡的恐慌」、「2008有雷曼，現在唯一有可能會倒的銀行大概就是德意志」、「現在病毒消失，馬上起飛，跟08年差蠻多的」。

有位網友則特地回文，以自身經驗奉勸大家：「現在還是現金為王，十年線是大家認為最穩的，我不這麼認為，我認為20年線也會破，歷史記錄是拿來打破的，美股也從未有兩周內好幾次熔斷的記錄，沒有十年線就是買點，最穩的事，最穩的就是現金為王，看多空去交戰，尤其政府要干預市場，這麼明顯的訊號還要衝，也只能給祝福了。」