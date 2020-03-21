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外銷路幾乎全鎖、內銷緊縮 花卉業求援

聯合報 / 記者余采瀅林敬家黑中亮吳淑玲／連線報導
台灣蘭科植物園結合十多位花農，自辦蘭花展，都是罕見外銷的蘭花品種。記者吳淑玲／攝影
台灣蘭科植物園結合十多位花農，自辦蘭花展，都是罕見外銷的蘭花品種。記者吳淑玲／攝影

新冠肺炎蔓延全球，疫情也燒到花卉產業。國內花卉外銷市場以日本為大宗，受疫情衝擊，日本消費需求大減，外銷花價腰斬，加上空運減班運輸成本增加，花農血本無歸。國內鮮花銷售與去年同期相比，平均花價少了十五至廿元。

台中后里是國內花卉重要產區，其中以外銷日本最大宗，尤其三至四月是日本掃墓、祭祀季節，是一年裡用花旺季。今年因疫情日本大型活動縮小或臨時喊卡，致消費需求大降一半，價格也腰斬。

台中后里農會總幹事陳清琪說，每年后里生產的文心蘭外銷日本約八百萬支，去年文心蘭外銷拍賣價每支約廿四元，今年平均拍賣價不到十二元；內銷的百合、劍蘭也因消費力緊縮，花價下跌一成。

彰化切花也受衝擊，婚喪喜慶活動從簡，宮廟遶境停辦，連帶影響內銷。田尾花卉拍賣市場經理高銘輝說，與去年同期相比，今年均價少了十五至廿元。

「疫情影響還看不到底，是業者最大的擔憂」。台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼說，國蘭一年外銷金額達二億美金，但從三月以來很多國家封鎖，運費翻漲二、三倍，還不一定搶得到航班，蘭花幾乎沒有出路，希望政府伸出援手。

台灣蘭花產業聯盟發展協會結合十多位蘭農，即日起在台南山上區的台灣蘭科植物園自辦蘭花展，至四月五日止，展出二百多種罕見的外銷蘭花二千多株，買一送一，鼓勵民眾不必出國就可欣賞罕見蘭花。

新冠肺炎 COVID-19

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