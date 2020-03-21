聽新聞
test
0:00 / 0:00
外銷路幾乎全鎖、內銷緊縮 花卉業求援
新冠肺炎蔓延全球，疫情也燒到花卉產業。國內花卉外銷市場以日本為大宗，受疫情衝擊，日本消費需求大減，外銷花價腰斬，加上空運減班運輸成本增加，花農血本無歸。國內鮮花銷售與去年同期相比，平均花價少了十五至廿元。
台中后里是國內花卉重要產區，其中以外銷日本最大宗，尤其三至四月是日本掃墓、祭祀季節，是一年裡用花旺季。今年因疫情日本大型活動縮小或臨時喊卡，致消費需求大降一半，價格也腰斬。
台中后里農會總幹事陳清琪說，每年后里生產的文心蘭外銷日本約八百萬支，去年文心蘭外銷拍賣價每支約廿四元，今年平均拍賣價不到十二元；內銷的百合、劍蘭也因消費力緊縮，花價下跌一成。
彰化切花也受衝擊，婚喪喜慶活動從簡，宮廟遶境停辦，連帶影響內銷。田尾花卉拍賣市場經理高銘輝說，與去年同期相比，今年均價少了十五至廿元。
「疫情影響還看不到底，是業者最大的擔憂」。台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼說，國蘭一年外銷金額達二億美金，但從三月以來很多國家封鎖，運費翻漲二、三倍，還不一定搶得到航班，蘭花幾乎沒有出路，希望政府伸出援手。
台灣蘭花產業聯盟發展協會結合十多位蘭農，即日起在台南山上區的台灣蘭科植物園自辦蘭花展，至四月五日止，展出二百多種罕見的外銷蘭花二千多株，買一送一，鼓勵民眾不必出國就可欣賞罕見蘭花。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言