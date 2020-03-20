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救觀光業加碼百億補助 月底端出方案

聯合晚報 / 記者董俞佳徐偉真／台北報導
自加返台 22小時全程穿防護衣 自加拿大返台的洪小姐穿全套防護衣，她說，從離開宿舍就一直穿著，直到出了機場才脫下，總共轉機三次，約穿了22小時。記者鄭超文/攝影
自加返台 22小時全程穿防護衣 自加拿大返台的洪小姐穿全套防護衣，她說，從離開宿舍就一直穿著，直到出了機場才脫下，總共轉機三次，約穿了22小時。記者鄭超文/攝影

新冠肺炎疫情重擊觀光業，交通部提出「紓困2.0」加碼100億元救觀光，行政院長蘇貞昌認為還不夠快，要交通部補助「快一點、寬一點、方便一點」。交通部長林佳龍評估3月底前完成補助辦法，直接發錢給旅行社、旅館業、民宿業者與員工，「先急救、再談治療」。

航空與觀光業在這波疫情中位處重災區，業者抱怨快變成「三零」產業，零出團、零客人、零收入，但政府對觀光業的協助卻不夠快。蘇貞昌昨天在行政院會上說，振興紓困與補助要快一點，旅行業者希望交通部能聽進去。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，許多旅行社已撐不住，他向林佳龍建議，如果希望旅行社不要倒閉、不要裁員，真的需要擴大補助。他建議政府對每家旅行社每個月補助10萬元，每名員工每月補助1萬元。

立委溫玉霞今天質詢時表示，觀光等產業受疫情影響嗷嗷待哺，交通部什麼時候會公布相關細節，不要讓業者一直等救命錢，再慢就來不及了。

因應疫情對觀光產業的衝擊，交通部長林佳龍指示研議「救命錢，直接發」的措施。對於旅行業退團手續費，也擬由政府補助，初估約3億元經費，希望減輕消費者和業者處理退團糾紛的成本。記者杜建重／攝影
因應疫情對觀光產業的衝擊，交通部長林佳龍指示研議「救命錢，直接發」的措施。對於旅行業退團手續費，也擬由政府補助，初估約3億元經費，希望減輕消費者和業者處理退團糾紛的成本。記者杜建重／攝影

3000旅行社 4萬員工受惠

對於蘇貞昌的要求與業者的期盼，交通部官員說，林佳龍認為觀光及旅館業已在加護病房，「要先急救、再談治療」，補助的錢不能再等，研議「救命錢、直接發」方案，規畫針對3000家旅行社及4萬名員工，直接發給補助款，對旅館業者及員工以及合法民宿，也擬直接補助。

林佳龍上午在立院表示，3月底前會針對擴大觀光、運輸業的補助研提辦法，希望受傷最重的旅行社和旅宿業能有快速的紓困。

據了解，補助方式擬先訂基本額度，再依員工人數及營運規模的級距增加，員工補助是給公司或直接發給員工本人，還要討論。

近期因旅遊警示提升及出國禁令，出現不少旅行團停止出團的消費糾紛，粗估1月到4月因疫情停團，全國約100萬人次。據轉述，林佳龍指示為減輕處理消費糾紛的成本和手續費的問題，研議由政府補貼，初估約需要3億元經費。

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