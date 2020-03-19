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立委批我紓困預算像「牛車輪」主計長：有必要再規畫

聯合報 / 記者賴于榛黃有容戴瑞瑤／台北報導
行政院主計長朱澤民（左）昨表示，疫情若在七月底前控制，經濟成長率應可保二。 記者潘俊宏／攝影
行政院主計長朱澤民（左）昨表示，疫情若在七月底前控制，經濟成長率應可保二。 記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌昨天舉行紓困會議，他強調，面對日趨嚴峻的疫情，此時是企業及民眾的困難時刻，政府紓困已經上路，各部會應降低門檻及減少程序，加速協助企業及民眾度過難關，並努力執行產業振興。

他並提醒，各部會紓困方案在宣傳上都要淺顯易懂，讓民眾馬上就知道怎麼用，各類紓困振興也要能有「十億元發揮一百億元」的效果。要讓民眾感受到，在這最困難的時刻，政府是「開糧倉、傾一切、救人民」。

經濟部匡列廿億元準備在疫情緩和後發「振興抵用券」，每份八百元，但美國疫情爆發後，總統川普擬發現金每人一千美元（約三萬新台幣）、香港也發一萬港幣（約三點九萬台幣）津貼，立委建議，台灣應直接改成消費券，不要加上諸多限制，才能提振內需。

沈榮津回應，過去檢討過相關措施，仍認為先住宿，再發抵用券，才會有替代消費的效果。他表示，美國比較有錢，台灣要「量力而為」，再滾動式檢討。至於要不要提前發，「要挑對的時機」，萬一鼓勵民眾出門消費，反而「惹疫」，就成反效果。

另外，多位立委都為工商業界發聲，質疑六百億元紓困預算不夠，比起美國直接花八千五百億美元，根本是「牛車輪」，美國編的預算比台灣多二百六十倍。並指美總統川普認為疫情會到八月，但國內防疫預算只編到六月。

「牛車輪慢慢走也會走到，」主計長朱澤民說，台灣目前疫情控制得好，所以防疫經費沒這麼多，不過目前防疫經費還有四十五億準備金可動用，如果不夠用可移緩濟急。目前政府除追加四百億外，有尋求公營事業，把非營業基金目前有的加速執行並結算辦理，營業基金公共支出也決算辦理增加支出，「將來有必要的時候再來規畫，多少要看各部會的盤整。」，疫情若無法控制，還會再想辦法加籌財源。

沈榮津指出，六百億元是在過去的情境下編列，現在疫情範圍愈來愈大，若需求不足，就先從既有的來切入，如果再不足，各局處還可移緩濟急，仍有彈性。集中起來「打火」，大家都能接受，不夠再來和行政院商討要怎麼做。

在紓困方面，沈榮津強調，大企業主要是貸款展延，上游顧好，中小企業也能穩住。經濟部匡列卅四億元預算保企業銀根，經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，已有八百多家中小企業來詢問單一窗口，另外有四十一家已先行向往來銀行展延貸款，展延的本金金額共五十一點三億元。

新冠肺炎 COVID-19

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