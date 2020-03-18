上百企業實施無薪假 律師：雇主硬實施可檢舉

大無薪假時代怎麼辦？針對全國破百家企業通報實施無薪假，陳業鑫律師表示，若遇雇主實施無薪假，勞工可不同意，除非雙方簽訂協議，若雇主片面實施可向勞工局檢舉。只是若雇主真的經營困難，勞工又不接受無薪假，可能走向欠薪，甚至以業務緊縮為由資遣勞工。

頂上歇業、亞都減班

頂上魚翅燕窩餐廳12日即傳出老闆有意歇業，當天服務人員表示「不能預約訂位」，14日即在店門口張貼公告：「因物料短缺，自即日起結束營業」，媒體去電查證，得到的回覆是「店面整修無法訂位」，至於何時復業，對方表示不知道。

另外，繼台中亞緻大飯店熄燈後，麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店16日也傳出，將於4月1日起3個月，每個月放6天無薪假。亞都聲明，施行縮減工時的前提是必須徵求同仁的同意，慶幸大部分同仁都予以支持諒解，如短期內景氣好轉，也將回歸正常營業。

無薪假人數創新高

勞動部16日公布最新統計，累計至本月中全國有109家企業通報實施無薪假，影響3,835名勞工，創下8年多來最高，較上月底增68家、共計2173人，大增1.3倍，實施企業家數也創10年來最多。

勞動部表示，雇主實施無薪假若不通報，勞工可直接向地方勞工行政主管機關反映，將直接列入勞雇雙方協商減少工時之通報名單。雇主若未經勞工同意，片面決定減少工時者，屬無效之勞動契約變更，勞工不必補服勞務，雇主仍應依原約定給付報酬；如有短少工資之情事，主管機關將要求雇主補還，以保障勞工權益。

自力救濟有管道

「雇主若不通報，目前沒有法律可以處罰。」陳業鑫坦白說，但雇主實施無薪假時，若連基本工資都沒發，違反《勞基法》第21條、22條，可請求主管機關做勞動檢查。

台中市長盧秀燕17日曾推出「紓困9箭」，針對非自願性失業勞工或生活困難者補助：企業若因疫情致營運困難，實施減少工時或無薪假3個月以上，而與勞工終止契約，勞工可向勞工局申請生活補助。符合資格者每人每次補助1個月基本工資，最長補助2個月。預估經費2,500萬元，1,000人受惠。

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