民航局：即時起開放航空公司申請補貼防疫費用及貸款利息

新冠肺炎重挫航空業，民用航空局今天發布相關補貼作業要點，即日起接受國籍航空公司申請融通貸款利息補貼及因應防疫措施所生費用。

民航局表示，兩項紓困要點分別為「受嚴重特殊傳染性肺炎影響民用航空運輸業之融通貸款利息補貼作業要點」，3月17日起，業者可申請為維持正常營運資金之融通貸款利息補貼；另「補貼航空業者因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫費用作業要點」，則溯自109年1月15日起，航空業者依交通部或民用航空局要求，配合執行防疫措施所生之費用可向該局申請補貼。

防疫措施所生費用補貼款以實報實銷為原則，包含為供航空器機組員、旅客及駐航空站第一線工作人員量測體溫所採購之耳(額)溫槍及耳溫套，耳(額)溫槍每支補貼1500元為上限，耳溫套以每個5元為上限；另為供航空器機組員、旅客、清艙人員及駐航空站第一線工作人員使用所採購之口罩，以每個補貼5元為上限；航空器消毒費用，國際及兩岸航班以每架次補貼4500元為上限，國內航班以每架次補貼新台幣2,500元為上限。

民航局說，為維持正常營運資金之融通貸款利息補貼期限最長一年，最高按中華郵政股份有限公司一年期定期儲金機動利率計算，並同時要求業者於領取利息補貼期間的融通貸款優先用於支付員工薪資，違反將收回利息補貼，使勞工薪資獲得正常發放保障。