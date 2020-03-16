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發薪壓力大 6家國航申請專案貸款

聯合晚報 / 記者雷光涵／台北報導

交通部：300億元額度融資專案待政院拍板

新冠肺炎疫情對航空業造成莫大衝擊，部分國籍航空要求高階主管減薪等減輕負擔，交通部政務次長黃玉霖今天證實，六家國籍航空包括中華、長榮、華信、立榮、台虎及新成立的星宇航空都擬向交通部申請融通貸款利息補貼，以支付員工薪資。據了解，交通部擬提出300億元額度的融資專案，待行政院拍板。

行政院12日核定交通部的紓困振興辦法，其中對本次受疫情影響頗大的民航業訂有多項優惠補貼措施，包括補貼降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費，回溯自2月1日起開始實施，為期一年。地勤業、空廚業也同樣對其房屋使用費、土地使用費等給予補貼。

黃玉霖說，航空公司在這二、三個月期間營收減少，現金流量出問題，交通部已請求行政院協助專案貸款。他說，行政院長蘇貞昌非常支持這方向，本周會召開會議，討論專案額度及具體作法。目前正由各航空公司提出精算，包括停航期間所需支付的基本薪資等。

黃玉霖說，六家國籍航空都有需求，且這次紓困要全部涵蓋，匯整後再對外公開。交通部表示，本次紓困辦法中特別對其維持正常營運資金的融通貸款利息給予補貼，補貼期限最長一年，最高按中華郵政公司一年期定期儲金機動利率計算。

交通部指出，新冠肺炎疫情有別於SARS，對國際航線的衝擊大於國內航線，國際航線運量於2月已減少約50%，確實有協助紓困的需要。

新冠肺炎 COVID-19 薪資 疫情

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