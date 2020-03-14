600億一毛未刪 紓困特別預算火速通過

立法院院會昨三讀通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，六百億元一毛未刪，全案從行政院會到立法院三讀，僅花十六天就火速通過。在野黨要求錢要花在刀口上，並劍及履及紓困，會加強日後監督。

昨審議過程，在野黨未刪預算，但仍多有質疑。國民黨質疑特別預算沒評估、沒整體規畫；時代力量批評，紓困預算僅四十八頁報告，內容過於簡要，並點出勞權保護不足、企業紓困認定標準模糊，有濫發紅包之嫌。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政團隊一定秉持立法精神，把預算花在刀口上，落實雨露均霑、立竿見影的原則，執行特別預算。行政團隊另彙整政府各部會的基金、可移緩濟急的公務預算約四百億，總計約一千億預算紓困。

立法院朝野黨團經過前天協商後，對紓困特別預算已達成相當共識，加上協商中沒有提案被保留，也沒有刪減或凍結金額，因此昨天立法院會並未進行表決，在各黨團無異議下順利完成三讀。

根據三讀條文，紓困特別預算共計六百億元，以經濟部編列二○四點九億元最多，衛福部編列一六九點六億元居次，其後依序為交通部一六七點七億元、農委會卅五點六億元、文化部八億元等。