民航業紓困 將視疫情需要延長

新冠肺炎疫情對航空業造成衝擊，交通部繼日前提出紓困辦法，提供降落費、土地使用費等補貼措施，以及防疫所需費用，民航局及機場公司昨再加碼，緩收免稅店、機場餐飲店等相關費用四個月，希望業者蓄積能量，待疫情過後再出發。

交通部指出，新冠肺炎疫情有別於ＳＡＲＳ，對國際航線衝擊大於國內航線，國際航線運量二月減少一半，確實有協助紓困需要，未來會視疫情，若有需要將再延長。

具體補助措施方面，交通部指出，行政院十二日核定紓困振興方案之後，交通部同日發布實施，補貼國內、國際及兩岸航班的民用航空運輸業降落費、房屋、土地、維護機庫使用費、飛機修護棚廠使用費，自二月一日起開始實施，為期一年。

另外，也補貼地勤業、空廚業房屋使用費、土地使用費等，針對民用航空運輸業維持正常營運資金貸款利息，以及執行防疫所需費用也給予補貼，民航局並已訂有作業要點，下周即可受理業者提出申請。

為進一步協助業者，民航局及機場公司昨也宣布將緩收機場免稅店、餐飲店等營運相關費用四個月，另將延長合約，並協助業者彈性調整營業時間、促銷庫存商品等，希望減輕業者經營壓力，全力協助國籍航空公司度過疫情寒冬。