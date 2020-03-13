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振興券加碼 規畫不住宿也能用

聯合報 / 記者賴于榛／台北報導
振興抵用券可用在商圈等4類別，有時間限制。圖／聯合報系資料照片
振興抵用券可用在商圈等4類別，有時間限制。圖／聯合報系資料照片

因應新冠肺炎疫情衝擊，經濟部與文化部預計在疫情和緩後推出廿三億元的振興抵用券，行政院政務委員龔明鑫昨天表示，大方向還是透過綁住宿發放，預計每房發八百元，全國不分區域用於夜市等四類別，但有時間限定。另也規畫不綁住宿、適用運動賽事等加碼措施。

龔明鑫說，振興抵用券使用的四個類別為第一類的夜市、市場、觀光工廠，另外三類為商圈、餐廳、藝文消費。

龔明鑫並證實，有討論振興抵用券納入運動賽事消費，以及不綁住宿的新模式，因提出時間較晚，不會納入廿三億元的預算內，將另外編列；相關措施目前還在設想，會秉持雨露均霑、立竿見影、不要產生替代消費等原則。

根據部會盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲十四萬家、商圈業者廿八萬家、夜市攤商一萬家，而全國適用振興抵用券的藝文產業店家數近一萬家，其中包含商圈內將近一千六百家、商圈外將近一千家，以及九家藝文預購票券系統業者涵蓋的六千七百多個表演團體。

部會紓困振興相關子法昨也全數出爐，包括已宣布的運輸業、旅行業、觀光旅宿業紓困、稅費補助，製造業、服務業等各產業貸款展延、資金周轉、振興優利貸款等。對出版、表演藝術、影視、音樂等產業補助最高二五○萬元與利息補貼，農委會也提供農漁業紓困貸款、補貼利息。

衛福部針對醫療機構、長照機構提出紓困補償辦法，營運困難者可獲補貼停業期間損失或補貼周轉金貸款利息；原民會對原民產業提供行動支付回饋、部落景觀優化最高四十萬元、產業多元行銷補助最高兩百萬元；客家委員會補助客庄產業等。

因我禁郵輪停靠，國際郵輪場站內的免稅商店、郵輪商業廣告等，將可獲得九個月全額的場地租金補貼；國家公園內的商家，則可視遊客減少情形獲得權利金及租金補貼，最高可全額補貼。

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