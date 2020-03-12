無薪假勞工充電 訓練費全額補助

高雄市勞工局統計，目前高市受疫情影響放無薪假的有11家公司、302人，以旅遊相關產業居多。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署表示，此時正是勞工提升技能、強化競爭力的時機，可善用勞動力發展署的「充電再出發計畫」，參加自辦或委辦的職業訓練課程，可補助全額訓練費。

高市勞工局主祕皮忠謀說，新冠肺炎疫情仍持續，勞工局密切注意產業動態，高雄市目前受疫情波及，向勞政單位申請放無薪假的有11家公司、302人，包括零售業、旅遊業、資訊軟體、餐飲業等。另外還有散居各行業的「非典型工作者」，也就是領時薪的工讀生、無底薪者，其實比放無薪假勞工更慘。

皮忠謀建議放無薪假的勞工可趁這段時間，善用社會資源多充實自己，提升競爭力。

高屏澎東分署表示，「充電再出發訓練計畫」是為協助在職勞工因應重大災害、景氣情勢或傳染病防治，鼓勵利用暫時減少正常工時時段參加訓練課程，持續發展個人所需技能，維持生計，穩定就業。參與計畫的勞工個資，主辦單位也會保密。

放無薪假的勞工參加高屏澎東分署自辦或委辦的職訓課程，補助全額訓練費用。勞工參加這些訓練課程，可依實際參訓時數補助訓練津貼，以勞動部公告的每小時基本時薪發給，每月最高120小時。洽詢電話07-8210171轉2703。