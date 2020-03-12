本洲產業園區 廠商憂原料、資金斷鏈

韓國瑜允設法和中鋼協商 研議是否調降原物料價格

高雄市長韓國瑜昨天偕市府相關主管到岡山本洲產業園區與業者座談，園區金屬、化學、機械設備等製造業者因原物料多來自大陸，憂心受新冠肺炎疫情影響，大陸供應鏈4、5月之後恐後繼無力。韓國瑜說，將設法與中鋼協商，研議是否調降原物料價格。

韓國瑜昨率市府經發、民政、新聞局等局長關心岡山本洲產業園區產業，韓說，受疫情影響，這陣子大家壓力很大，市府會協助廠商與銀行協調勿抽銀根，並請中央或由市府與中鋼協商，讓原物料價格能降一點。

本洲產業園區服務中心表示，區內有190家廠商，就業人數9009人，外籍雇工有1700人，園區年產值達762.2億元。疫情發生後，傳統製造業部分廠商原物料來自大陸，目前雖還有備料，但擔心4、5月後大陸供應鏈仍未恢復正常，可能影響業績。但紙製品製造和健康取向產業方面，業績反而有提升。

廠商盼市府協助提供從業人員口罩；另，若外籍移工遇居家檢疫、居家隔離，業者也憂心要安排到哪裡。

經發局長伏和中說，國內目前口罩產量不足，但廠商如有特別情況，會特案設法調撥。安置居家檢疫、隔離移工，市府已有備案，如有此情況發生，會與廠商聯絡協助。

對於政府規定外籍移工來台滿12年需回國，且不能再來台，業者認為好不容易訓練好的人卻無法留用，是廠方的損失。韓國瑜表示，這是全國性的問題，會向行政院會提案建議討論。

部分廠商提出高市空汙總量管制、廠區排放水氨氮含量不能高於10毫升，標準是全國最嚴，韓國瑜指此為中央權屬，會請環保局與中央溝通解決。