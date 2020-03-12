觀察站／設計太複雜 誰會用?

行政院擬在疫情過後發放振興抵用券，同時想要救旅宿業、商圈、夜市、藝文產業，力求一券多效，至今仍努力在800元的面額上做文章，但規畫至今不乾不脆，複雜作法加上限制多，屆時使用度若低，達不到預期的振興效果，吃虧的恐不只商家。

可以想見，民進黨政府不會走馬政府消費券的老路，避免打臉過往對國民黨政府的批評，但這也陷入尷尬處境，不發類似現金券，部會只能在折扣與抵用之間打轉，這次擬定的800元振興抵用券，雖比夜市券的200元多，但一比香港預計發1萬港幣來看，金額落差就很巨大。

而這800元還想要救旅宿業、商圈、夜市、餐廳，甚至體育、藝文產業，可這樣的金額夠不夠吸引民眾出門旅遊、異地消費，這上街頭去問問民眾就能知道，除非後續調整到位，否則絕對不是政府現在的美好想像。更別說這800元方案尚未完全出爐，只有部會與政院的零碎說明，而立法院明天就預計要通過600億的紓困振興預算，這不是把立院當橡皮圖章，怎樣才是？

光看搶口罩變成顯學，就知道要解決「感受問題」造成的社會現象，處理起來的成本更高，一旦振興抵用券吸引力不足，大家覺得麻煩不想用，政府前面規劃時的斤斤計較將變成做白工，浪費的不只是預算與時間，而是產業、攤商賺不到，變成無效振興、全民吃虧。