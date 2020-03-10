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疫情波及 經長：製造業有缺料疑慮
新冠肺炎疫情將波及我外銷及內需，經濟部長沈榮津昨天鬆口表示，中國大陸原物料生產因疫情停擺，台灣製造業確實也有原物料短缺疑慮；工業局調查企業庫存備料，評估可撐到三月底，已尋求其他供應商等替代方案設法緩解。
沈榮津指出，雖然大陸已逐步復工，但因復工倉促，月底前可能會有第二波疫情大爆發；即便大陸復工順利，首要也以填補大陸工廠需求為主，雖然台灣製造業產線仍持續運作，但未來原物料能否持續供應台廠仍有隱憂。
工業局指出，目前調查企業庫存備料，評估可撐到三月底。沈榮津說，透過消耗既有庫存原物料，並尋求其他供應商等替代方案，原物料短缺問題已暫獲舒緩，後續須觀察疫情動態。
由於全球需求減少，工業局指出，最壞情況下，若疫情維持六個月，將衝擊我國終端產品及中間財出口訂單大減百分之五十；次壞的狀況，也會有三成的衰退幅度；不過，如果疫情能在三個月內獲得控制，製造業訂單下滑約一成。
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