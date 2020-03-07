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疫情緊繃…企業保母費 勞動部將補助

聯合報 / 記者陳素玲／台北報導
衛福部長陳時中（左起）、行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春昨在立院備詢。記者余承翰／攝影
衛福部長陳時中（左起）、行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春昨在立院備詢。記者余承翰／攝影

加強防疫，勞動部昨天指出，將擴大工作與生活平衡補助方案。如果員工子女因為新冠肺炎疫情需要停班課，企業設置照顧空間因而有聘雇保母需求，勞動部將補助企業保母費用。

另外因應疫情可能新增的失業勞工，失業勞工子女就學補助這學期將史無前例於四、五月增加申請一次，提供一月十八日之後失業的勞工也可以申請。

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，勞動部從各個層面盤點勞工需求。因應若疫情進一步擴大，有些學校停班課，家長可能需要將子女帶到辦公室，現行勞動部工作與生活平衡補助方案已補助企業設置臨時托老或托育空間，目前正規畫進一步補助保母費用。

此外，疫情造成人心浮動，如企業辦理相關宣導及紓壓課程，勞動部也都納入補助範圍。

此外，勞動部每學年開辦兩次（上下學期各一次）的失業勞工子女就學補助，這學期也將首開先例增辦一次。勞動部表示，目前受理申請就學補助自二月十七日開始至三月廿日截止，但申請資格是一月十八日以前失業超過一個月的勞工，考量接下來將有新增失業勞工，目前正規畫增辦一次就學補助，讓在一月十八日之後失業的勞工也可以申請。

勞動部表示，這波就學補助受理結束後，原則上四、五月再受理一次，確切時間仍規畫中。增辦就學補助標準相同，補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助四千元，私立高中職子女每學期補助六千元，公立大專校院子女每學期補助一萬三千六百元，私立大專校院子女每學期補助兩萬四千元。

此外，對於獨力負擔家計（如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有兩人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給兩成。

新冠肺炎 COVID-19

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