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振興券 擬納百貨美食街

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導

經濟部研議的「振興抵用券」面額落在600~800元，被建議應提高金額到1000~2000元，且每一個人都發。經濟部長沈榮津今日在立法院表示，必須量力而為，先用600~800元這樣的面額進行看看，因為也是有一些聲音希望不要浮濫發放。

立法院財政委員會今天仍針對新冠肺炎疫情的紓困方案進行質詢，立委張宏陸質詢指出，百貨公司未納入「振興抵用券」使用範圍，美食街商家覺得不公平，是否也可納入。沈榮津答詢表示，因為百貨美食街攤商也是餐飲業，經濟部會朝納入方向努力。

目前「振興抵用券」設計為發放600~800元，餐飲、商圈、夜市、藝文等四項每項約共200元，不需異地消費，且規畫在疫情結束後才發放。「振興抵用券不好用」成為紓困討論熱點，包括商總等團體希望立即或提早到清明連假發放、且不要綁國旅，金額應加碼到1000、2000元，才有刺激效果。

沈榮津今日在立法院仍表示，要透過國旅住宿平台消費後再拿券，才能帶動一波新刺激消費。而對外界表示應納入體育賽事等加碼項目，沈榮津也說目前都在整體考量中。

「振興抵用券」目前規畫綁國旅，必須到全台觀光飯店有住宿事實，每房發放一份600~800元，不限異地消費。可用於餐飲、商圈、夜市跟藝文四種產業，面額以50元為單位，也就是四種產業各有200元的折價額度。

雖然規範應有「住宿事實」，不過並不限制民眾需到外地旅遊，全台均可使用，戶籍地也可使用。例如，即便是新北市民也可以在新北市當地辦理旅館住宿，並在新北市當地使用振興抵用券。

根據經濟部的盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者可以適用。

此外，針對紓困方案是否包含台商，沈榮津說在國內依法登記有稅籍、及依法不必登記的小型商家都適用，如台商在國內是屬這些情況就可進行申請。

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