600億紓困 藍委批綁樁

新冠肺炎疫情延燒，立法院個相關委員會正聯席審查肺炎防治紓困振興特別預算。國民黨立委質疑，振興產業補助部分，有多個部會涉及浮編預算，僧少粥多，補助對象標準卻付之闕如，質疑綁樁。

國民黨團書記長蔣萬安批評，特別預算每分錢都應花在刀口上，用在需要的人身上，不是大撒幣，但行政院與相關部會此次送立院審議預算案至今沒有計畫、成效評估與整體規劃思維，把立院當橡皮圖章，要隨便使用600億元。

對振興產業補助預算，蔣萬安認為，振興補助對象應該排除疫情未發生都可能倒閉或人頭公司。但蔣質疑，包含經濟部等相關預算，受疫情衝擊產業紓困優先順序標準、補助基準與排弊條款都付之闕如。

立委賴士葆發現，經濟部在肺炎防疫振興預算中編列一筆10億元經費，要補助全國50家企業推動研發工作，補助目的只是要「留住研發人員」；且全國有數十萬家企業，補助對象選擇沒有具體標準，質疑是為了綁樁。

蔣萬安說，預算書中編列很多科目都跟去年預算編列的有非常多相同處，已涉浮編。賴士葆舉例，相關預算原本經濟部工業局等轄下相關單位年度預算就有編列，現在卻再以特別預算名義補助，根本是吃定相關單位不敢砍這筆特別預算。

立委曾銘宗則主張，為尊重立法院審查預算權責，為人民看緊荷包，未來特別預算中各機關預算流用，須按季將流用日期、金額及科目函報立法院備查，讓防疫、紓困、振興都把錢花在刀口上。