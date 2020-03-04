紓困方案緩不濟急 運輸業者煩惱

「等到紓困細則訂出來，我們都要失業了！」民眾黨4日邀請運輸業者、官員召開記者會，在場業者都要求儘速免徵牌照稅與提供貸款補助，交通部則回應明後天會再召開會議討論，勞動部則表示已有相關就業輔導方案，這讓民眾黨立委賴香伶大為光火，要求勞動部針對運輸行業特殊靠行、承攬的狀況，適時放寬補貼門檻。

盼免徵燃料費

汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會秘書長李昭功表示，當初SARS疫情爆發時，政府有對運輸業減免50%燃料費1年的時間，但是那時候運輸業還是損失慘重，而現在面對疫情的影響可能更久，他們希望可以完全免徵稅，降低業者負擔。

遊覽車客運商業同業公會全國聯合會監事魯孝亞也指出，大多遊覽車業者的車輛都是跟租賃公司貸款，租賃公司歸經濟部管轄，而且沒有公會，如果遊覽車業者因為疫情影響無法經營，導致繳不出貸款，租賃公司可以直接將車子收回，不受金管會等部會限制，因此他們希望可以提供遊覽車業者補助貸款。

交通部回應表示，5、6日將會找租賃公司會談，相關補助確定後會直接發給遊覽車業者而非租賃公司。魯孝亞也抱怨，如果今年營運困難，無法繳去年的營所稅怎麼辦？財政部則回應，依法可以向國稅局申請展延，最多提供3年緩衝期。

應放寬補助門檻

針對交通部日前公布的職能補助計畫，現場業者紛紛表示不能再照過去傳統上課模式進行，「司機上課很容易睡著或是沒在聽。」但是運輸業者的技術門檻高，而司機受到疫情影響，如果失業很容易轉行，運輸業司機只會越來越少，因此他們呼籲交通部要改變補助方式，交通部也承諾會再討論。

勞動部現場則表示有相關充電再出發與安心就業計畫可以協助業者，讓民眾黨立委賴香伶痛批，運輸等行業勞動關係特殊，常常是透過靠行、承攬等傳統不受勞資規範與勞基法保障的雇傭關係執業，因此她也要求勞動部要將補助門檻放寬，讓這些非典型勞動關係可以受到生活保障。

民眾黨立委邱臣遠也在結束時，要求交通部要匯集經濟部、金管會等部會也得召開公聽會，讓業者可以更了解補助方式，與是否符合申請資格。

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