新冠肺炎衝擊經濟 這兩產業卻可能因禍得福

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
在新冠肺炎衝擊經濟下，鋼鐵相關原料反而會成贏家。photo from Getty Image
在新冠肺炎衝擊經濟下，鋼鐵相關原料反而會成贏家。photo from Getty Image

鋼鐵業與焦煤業成疫情蔓延下的贏家？新冠肺炎衝擊各大產業，然而鐵礦與焦煤卻可能因禍得福，在經濟慘淡中異軍突起，因中國正逐漸從新冠肺炎的經濟打擊中復甦，而大興基礎建設及房產建設將是復甦後的第一步。

根據富比士報導，各大製造業利潤因受新冠肺炎影響而受損，但鐵礦和焦煤兩大鋼鐵製造原料產業，卻可能在悄悄起飛中，因為中國在面臨全國產業大停擺後，勢必會開啟一波新的建設。

「鋼鐵業在中國開始新一波快速的建設計畫時，向來是得利者。」報導指出，新建設中包含橋和公路，都是需要用到大量鋼鐵的基礎建物。

銅與鋁同樣不景氣

然而其他的金屬或許就沒有那麼幸運。以銅與鋁為例，作為汽車業和大眾消費品的主原料，其需求下降的原因來自許多工廠與公司被迫關閉、員工無法上班時，家庭必須縮減對此類消費品的支出。

根據路透社報導，因肺炎爆發影響導致金屬需求下降，中國在二月中就已經減緩銅與鋁從美國來的進口量。

鐵礦與焦煤回復力快

瑞士信貸集團（Credit Susie）分析指出，在所有產業籠罩於新冠肺炎陰影下，鐵礦與焦煤兩原料是恢復利潤最快的，因其在中國的基礎建設和房地產建設中佔有一席之地。

最新價格趨勢顯示，作為原物料的贏家，優質的鐵礦一直維持在每噸88美金的價格，然而自病毒從一月中開始肆虐世界市場，銅價已經下跌了9.4%，來到每磅2.57美金。鋁價也下跌6.1%，為每磅76分美金，而鎳價則下滑10.6%，降至每磅5.61美金。

瑞士信貸集團表示，雖然在病毒肆虐中，沒有商品會是贏家，但有些會受到較小的衝擊，「而這些會是鐵礦、焦煤和鉛。」此一正面觀點來自中國正逐漸從病毒肆虐的衝擊中恢復，「為了證明不會再度被病毒影響，中國當局會加速基礎建設的投資，以刺激經濟復甦。」

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