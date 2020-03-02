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疫情影響各產業 經理人指數跌幅大

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
台灣PMI指數出爐，雖然有些微正成長，但NMI下跌幅度非常大，以住宿、運輸業為主。（Photo on Wikimedia Commons）
台灣PMI指數出爐，雖然有些微正成長，但NMI下跌幅度非常大，以住宿、運輸業為主。（Photo on Wikimedia Commons）

廠商對疫情不確定性普遍感到悲觀！中經院2日發布2月台灣製造業採購經理人指數PMI，雖然指數是52.7，仍呈現正成長，但中經院助研究員陳馨蕙提醒，主要是因為交貨時間拉長，但在生產數量、新增訂單數量都減少，非製造業指數NMI更僅剩40.4，尤其是在住宿、運輸倉儲業影響更大。

生產因疫情緊縮

採購經理人指數（PMI）是衡量製造業的體檢表，可衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等狀況的「綜合指數」。是國際上通行的總體經濟監測指標體系之一，通常是以百分比來表示，常以50作為經濟強弱的分界點，此指標是與上個月相比。

陳馨蕙說，雖然台灣2月的PMI是正成長，主因為交貨時間拉長，但在存貨、生產數量等方面指數都在下降，其中，電子業由於產業鏈較長，許多上游產業在於中國，因此受到影響較大，PMI從1月的52.2下降至46.6；食品與紡織業也從60下跌至49.4，交通工具也因為上游廠商無法供貨，PMI從52.1大幅跌至 39。

在非製造業方面，台灣的非製造業經理人指數則從1月的55，下降至40.4。住宿旅館業因為疫情，減少住房率與國民減少外出的情況下，從75直接下跌到16.1，資訊、零售與運輸倉儲業都呈現下滑的狀況，整體都呈現2014年創編以來最大的跌幅與緊縮速度。

企業轉移部份產線

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫則表示，PMI是各國跟上個月相比的數量，一般在看PMI雖然是看平均值，不過在疫情爆發的情況下，需要透過個別產業去檢視各產業的發展狀況。他提到，1月廠商對疫情比較樂觀，但是2月隨著疫情的變化加劇，未來的不確定性增加。

他也提醒，雖然疫情對中國影響很大，至今尚未完全復工，但中國仍是全球最大的市場，企業會記取教訓，將部分生產基地轉移出中國，相對的外資也會加速在地化，許多由外國人擔任的高階主管位置將會由中國人擔任，因此轉移效果會出現，但不會放棄中國這塊大餅。

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新冠肺炎 COVID-19

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