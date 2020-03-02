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全台首家因疫情停工 台中木業公司復工超低調

中央社 / 台中2日電

白牌車司機染新冠肺炎成台灣死亡首例，親友工作的台中潭子區1家木業公司員工居家隔離14天，今天期滿復工，員工一早清理環境，幾乎人人都戴口罩，進公司量體溫，相當低調。

中部1名白牌車司機確診新冠肺炎過世，多名親友遭傳染，導致2家公司停工，其中，全台第一家停工的台中1家木業公司約60名員工，進行居家隔離14天後，檢驗均呈現陰性，員工並無出現不適症狀，今天上午復工。

廠方人員表示，目前公司已經開工，現正進行環境清潔、消毒。至於員工進入公司前是否量體溫，人員指出，本來就有量體溫，以後也會持續量體溫，不過，對於其他問題，員工們卻不願多談。

雖然這家工廠已復工，但大門鐵圍籬依然深鎖，車輛進出時才會打開，工廠內部只見員工走動，有人提水整理環境，有人拿著紙本文件，似乎在進行盤點，幾乎每人都戴上口罩。

這家公司位處偏僻農路上，工廠旁是塊農田，鄰居工廠不願多談其他事項，僅說周邊環境都已經消毒，平常跟工廠方面不太來往，至於疫情部分，鄰居則說，感覺還好。

新冠肺炎 COVID-19

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