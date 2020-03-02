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去年9月推夜市抵用券 估帶動8.6億元商機
振興國旅，經濟部去年九月推夜市抵用券，前天是使用期限最後一天，全台夜市券發出超過千萬張，回收六百多萬張，估計帶動八億六千多萬元商機。面對持續擴散的疫情，業者均希望能繼續發放，刺激經濟。
行政院去年針對秋冬國民旅遊推動的第二波加碼補助，自九月十六日起，入住合作旅宿業者每房即可獲二百元夜市抵用券，原定使用到去年底，觀光局宣布秋冬補助延長至一月底，夜市券使用期限調整到二月底。
高雄六合夜市是全台夜市券回收第二高的夜市，主委莊其章說，夜市抵用券確實帶動買氣，六合收到四、五千萬元抵用券，效果很好；他經營的海產粥攤，一個晚上最高收兩萬到三萬元抵用券。
台東縣回收約卅四萬張，合計約一千七百萬元，台東市正氣路觀光夜市約收廿四萬張，金額約一千兩百萬元；四維及知本夜市抵用券約收十萬張，金額約五百萬元。正氣路觀光夜市理事長林志明說，抵用券確實為台東帶來不少遊客，產生不小經濟效益。
屏東縣只有屏東市瑞光夜市可使用，自治會初估回收約近千萬元抵用券，不少民眾趕在最後一天拿到夜市消費，有飲食攤一晚收到近萬元，攤商普遍認為效果不錯，向自治會反映建議政府繼續發放。
屏東縣政府說，墾丁是南台觀光重鎮，墾丁大街和恆春鎮夜市攤商對於未被納入頗有怨言，但抵用券使用夜市有需合法立案的規定。
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