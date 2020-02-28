新冠肺炎疫情不明 百貨餐廳吹起熄燈號

新冠肺炎疫情不明，影響觀光、服務業甚巨，百貨公司內的餐廳也連帶受到衝擊，昨（27）日北市有兩家百貨業內餐廳宣布「閉館」，包括台北市忠孝SOGO百貨的卡布里喬莎義式餐廳、台北信義區新光A11館的「Jamies Italian」，都將熄燈。

義大利料理卡布里喬莎為日本品牌，成立於1978年，2005年由金田餐飲公司引進台灣，目前有四家店，昨發出閉店公告，忠孝SOGO店將於3月1日停止營業，在台僅剩下三個分店，有關員工將轉入其他店面，不會裁員。

金田表示，台灣卡布里喬莎正面臨轉型期，最快下月將宣布轉型計畫。金田也表示，消費者手上若還有卡布里喬莎台北忠孝SOGO店這的「餐點兌換券」、「會員點數」可於近日使用完畢，或可前往卡布里喬莎其他門市兌換，點數仍可繼續使用。

據悉，卡布里喬莎進駐忠孝SOGO長達12年，可說是忠孝SOGO的資深餐廳。SOGO回應，此為合約到期，為了注入賣場新意所進行品牌的調整。

另外，由英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的「Jamies Italian」義大利餐廳，在台灣也有一間分店，昨日該店對員工宣布，因應目前持續不明朗的經濟環境，「Jamies Italian」將於2月底關閉台灣和香港的所有分店。這家台灣唯一的「Jamies Italian」，就在台北市信義區新光三越百貨A11館3樓，該品牌宣布台灣、香港同步熄燈，餐廳員工卻是最後一個知情，就連新光三越的高層也感到錯愕。

英國名廚Jamie Oliver旗下的餐廳集團，去年5月集團宣告破產，集團旗下所擁有的25間餐廳中，有22間結業，當時估計超過1,000名員工受到事件影響。