這一疫…百貨業績直直落

受到新冠肺炎疫情影響，百貨龍頭新光三越和指標性地標台北101今年2月的業績平均和去年同期相比減少二成，台北101過去重要客源之一的陸客，2月至今退稅金額占比從平均一成多大降至低個位數，相當罕見。

信義計畫區百貨是很多來台陸客鎖定的購物商圈之一，各家業者根據退稅金額等資料以瞭解消費動向，台北101今年2月陸客退稅金額大幅下滑，可以看出陸客快速流失。

新光三越總經理吳昕陽昨（27）日出席新光三越董事長吳東興攝影個展時表示，業績雖因疫情萎縮二成，因有經歷過SARS的經驗，因此「今年比較不會慌」。

台北101購物中心為防疫出招，今（28）日起全面提升防疫作業等級，實施所有入館客人都需測量體溫，這是台灣首家宣布此措施的百貨商場。

吳昕陽表示，還未討論此議題，但商場內的基本清潔跟消毒都會做好；只是受到疫情影響，業績確實萎縮約二成，餐飲影響比較大。

他認為，目前看來，或許疫情會再持續二至三個月，但今年防疫工作會比17年前的SARS更有經驗，比較不會慌。吳昕陽說明，當年發生SARS疫情的時候，大家都不知發生什麼事情，現在知道要將未知因素放進來，「較能沉著看待」。例如即將推出的餐飲外送服務，半年前就在思考，在疫情期間決定提前進行。

今年新光三越在周年慶前仍會引進新櫃位，吳昕陽說，由於疫情才剛開始，大家都需要沈澱一下。至於新光三越大陸百貨業務方面，蘇州和成都已陸續復工，只有重慶店尚未復工。

台北101購物中心營運長朱麗文表示，疫情發生之後，客源已減少三成，尤其陸客更是大幅流失。

為迎接二二八連假及清明節假期，台北101購物中心宣布，今起全面提升防疫作業等級，將有兩大措施，包括實施100%測量入館者體溫以及全場域全面換氣。

朱麗文提到，台北101購物中心今日將開放七個出入口，包括B1捷運門、B1計程車招呼站、一樓信義門、一樓松智門、二樓威秀空橋入口設置紅外線體溫感測儀。