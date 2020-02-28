四大會計師事務所 兩招防疫

新冠肺炎擴散，也衝擊到會計師兩岸查帳工作，安侯建業、勤業眾信、安永及資誠等四大會計師事務所紛紛採取兩大策略因應。首先是暫緩台灣所員工所有出差中國大陸的行程；其次是針對派駐大陸所的台籍員工，盡可能安排遠端辦公。

新冠肺炎疫情於農曆春節前夕爆發，據瞭解，四大會計師事務所於第一時間達成共識，共同配合政府政策，在疫情落幕之前，取消所內員工出差大陸的既定行程，並暫緩短期內一切出差大陸的安排。

安永所長傅文芳指出，前述四大會計師事務所在大年初二左右達成共識，除了台灣所的員工出差暫緩之外，原先派駐大陸所的員工，目前雖有復工的需求，不過由於安永在各國都是使用同樣的雲端平台。

資誠聯合會計師事務所表示，基於防疫考量，也會安排同仁在台灣所遠端辦公，達到復工效果。