財經觀點／企業善用紓困獎勵 留意5事項

新冠病毒疫情衝擊全球經濟，立院也三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，企業除做好內部防疫工作及營運因應外，應檢視紓困條例給予的獎勵與補助，以降低疫情對企業營運負面影響，提醒注意五大事項。

第一，了解特別條例及配合政府做好防疫工作規定，避免違反而受處罰，例如員工配合防疫規定請防疫假，營利事業應依規定給假並保障員工應有的權益，如違規將被裁處一百萬元以下罰鍰。

第二，特別條例訂定，員工依規定請防疫假，企業給付防疫假期間員工薪資金額的百分之二百，得自當年度營利事業所得額中減除。但企業給付員工的薪資金額已適用其他法律規定的租稅優惠者，則不得適用。例如給付公司研發人員防疫假期間薪資，選擇適用防疫假加倍減除的規定，則不得適用研發支出投資的抵減優惠。

第三，受疫情影響而發生營運困難的企業，雖然特別條例的紓困、補貼、振興措施尚有待子法規訂定，企業仍應持續關注並善用政府提供的補助或租稅減免措施，以降低營運成本壓力。

第四，受疫情影響而發生困難的企業或個人，可以依法申請延期或分期繳納稅捐，延期或分期繳納期間不得逾三年。

第五，會計師簽證申報所得稅案件申請延期或分期繳納稅捐，依核准後期限繳納稅捐，不影響簽證案件優惠的適用。例如，甲公司各年度均屬會計師簽證申報案件，一○八年度扣除以前年度虧損後仍須繳稅五百萬元並申請核准分期繳納，只要甲公司依規定期限辦理結算申報及繳納分期稅額，不影響甲公司一○八年度扣除以前年度虧損的適用資格。（記者沈婉玉整理）