汽配三展喊卡 延10月舉行

新冠疫情延燒，導致多個國內外國際大展取消或延期，貿協昨（26）日宣布，汽配三展將延到10月舉行，牽動逾2,000億元產值，而糕餅公會主辦的台北國際烘焙展同樣延期舉辦；海外部分，全球第三大的食品展「東京食品展」決定取消，衝擊近百家台灣食品廠。

市場人士說，今年以來受疫情波及，包括西班牙MWC、中國數控機床展及台北自行車展等國際大展都已延期或取消。

外貿協會主辦的AMPA三展，包括台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際機車產業展，確定延期。原訂於今年4月15日至18日辦理，因疫情不明，貿協審慎評估後，決定將今年AMPA三展延期至今年10月21日至24日舉行。 圖／經濟日報提供

台灣汽車零配件產業在國際間具有競爭力，去年前11個月出口值達1,960億元，全年產值逾2,000億元，其中，汽配三展今年邁入第36屆，為台灣各大汽配廠向國際夥伴展出產品的重要平台。

近年，AMPA三展的展覽規模及買主到訪數每屆均創新高，每年吸引近1,400家參展廠商使用近4,000個攤位，及來自逾140國7,000名國際買主來台參觀採購，已躍升為全球第四大汽配展，亦為全球最重要汽機車產業採購必訪展覽之一。往年國內包括保險桿大廠東陽、車燈廠帝寶以及大咖秀山、琦玉及南晃等皆有參展紀錄，車用電子則包括車王電子、凱銳光電等。

至於由台北市糕餅公會主辦的台北國際烘焙暨設備展，則從今年3月延至7月。不過，由於疫情不明，統一表示，今年不參加烘焙展，希望能減少群聚機會。南僑也表示今年不參展。食品股王、烘焙原料大廠德麥雖然參展，但規模可能縮減。

台北市糕餅商業同業公會理事長、阿默企業董事長周正訓說，由於展覽延期至7月底，6月又有國際食品展，所以多少有一些影響，有的參展者則是擇一參加，目前確定統一和南僑今年皆退出烘焙展。

另外，日本能率協會主辦的東京國際食品展，原訂3月10日在東京幕張展覽館登場，主辦單位昨日也宣布取消。台灣原訂由貿協率團前往參展的180家台灣食品廠中，原本有逾半數仍規劃前往參展，如今只好期待主辦單位能退回展覽費用。

東京食品展是全球規模第三大食品展，僅次於科隆、巴黎食品展，為亞洲第一大，該展去年來說有94個國家館，3,316家參展廠商，使用4,554個攤位，吸引8.4萬名買主，台廠在該展接單就逾40億元，是含金量極高的國際大展。