貿協：盡力幫業者爭取訂單

經濟日報 / 記者何秀玲黃文奇／台北報導

台灣是國際汽配零組件重鎮，汽配三展延期，對各大參展的汽車廠而言，失去了一個向國際展示新品的機會，不過主辦單位外貿協會無奈的說，新冠肺炎疫情影響，這是不得已的決定，會盡一切努力，協助業者繼續爭取訂單。不可否認，今年台灣展覽生意將會失色不少。

而台北國際烘焙暨設備展確定延期至7月，多年來為烘焙展最大支持者的南僑，以及參展多年的統一都確定退出，讓外界好奇，今年規模是否會縮小？主辦單位台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，攤位確實有減少一些，但沒有減少很多；本次延期到7月底時間點不錯，若還要延期，今年就不排除停辦。

周正訓說，站在公會的立場，今年延期到7月的時間點雖是不得已，但時間點不錯，如果得延到8至9月，因為距離明年3月烘焙展時間很近，就不排除停辦今年的烘焙展。

統一和南僑去年都以超大型攤位呈現。統一則在烘焙展成立「統一集團烘焙生活美學館」，集結參展品牌，包括統一麵粉、麥典實作工坊、統一麵包、統一蛋糕、統一冷凍麵糰、統清烘焙油脂、聖娜Semeur、專業咖啡經營的統一Cophi、 7-ELEVEN旗下CITY CAFE現萃茶。

南僑去年為全場最大規模，展示旗下油脂和冷凍麵糰等產品，今年少了兩大咖參展，相信會失色不少。

新冠肺炎 COVID-19

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