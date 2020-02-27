零組件恐斷鏈 太陽光電躉購費率展延期限

受新冠肺炎疫情影響，太陽光電關鍵設備零組件恐怕在三月就會出現斷鏈，經濟部「再生能源電能躉購費率審定會」決議，將期限分別展延兩個月至今年六月及八月。另外，用電大戶條款最快將於今天預告，預計四月上路，第一階段約有三百多家企業受影響，範圍包含石化、電子、鋼鐵、紡織、水泥、半導體等。

經濟部表示，新冠肺炎疫情造成太陽光電零組件，如玻璃、塑料、接線盒等進口短缺，影響我國太陽光電場完工時程，考量到疫情是「突發」與「通案」狀況，決議將二○一九年度太陽光電躉購費率的適用期限，分別展延至今年六月及八月，相較原規定期限延長兩個月，減緩業者因短期缺料的完工併網適用費率壓力。

其中，不到十MW的再生能源發電設備，期限原為六月底，現展延至八月卅一日止完工；不及五百瓩的設備，期限原本只到四月底，現展延至六月卅日止完工。經濟部指出，展延期限也考量原預定於二○二○年度年底完工的案例，透過分流新舊案的完工期程，協助業者減緩短期趕工壓力。

另外，用電大戶條款最快將於今天預告，第一階段實施門檻是與台電簽訂契約容量超過五千瓩的企業，超過五百個店號、三百家企業包含在內。根據條文規定，用電大戶的綠電義務量要達到百分之十，可透過四種方式：設置綠電設備、儲能設備、購買綠電與憑證，或是繳納代金。官員指出，由於有五年緩衝期，對大戶影響應不大；上述達成方式中，代金將是成本最高的一種，藉此鼓勵大戶興建設備。