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防疫照顧假不給薪 綠營強壓在野意見

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
民眾黨立院黨團總召賴香伶(右二)。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民眾黨立院黨團總召賴香伶(右二)。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

民進黨挾著過半優勢，25日通過疫情紓困條例，但最大的爭議「防疫照顧假」和「防疫隔離假」是否給薪未能入法，在野黨團的提案均遭否決。針對防疫照顧假，民眾黨認為應以就業保現為標準給予生活津貼，國民黨主張給予6成薪。民進黨立委鍾佳濱則認為，付錢的是納稅人全民，國家應公平看待受雇和非受雇階級。

防疫照顧假吃得到？

針對防疫照顧假是否給薪，民眾黨立委賴香伶表示，該黨的版本不僅將防疫照顧假入法，更明訂衛福機關必須編列預算發放「生活津貼」，以前一年度勞工保險局統計全體就業保險被保險人平均投保薪資數額60%計算。國民黨團則是主張給予6成薪。

但民進黨立委鍾佳濱回應，防疫隔離假和防疫照顧假不一樣，後者沒有限制人身自由，好比「颱風天」若停課不停班，家長也得請假照顧子女，對於天災造成的損失最好方式是「由社會平均吸收」。對於請假而生活困難者的救助，條例的第3條也已經援引《社會救助法》制定相關規定。

「勞動部拒絕提供目前有多少勞工請防疫照顧假！」國民黨立委蔣萬安指出，目前公務人員不到0.01%請假，怎麼能期待受雇階級的家長敢請？但鍾佳濱指出，「付錢的是納稅人全民」，而非政府，而得以享受防疫照顧假的是受雇階級，自營作業者（譬如攤販、計程車司機）仍無福消受，國家施政應給予公平看待，受雇階級也可以有薪的假支應。

抵稅當誘因

至於防疫隔離假以抵稅當作企業的誘因，國民黨團主張給予全薪。國民黨立委江啟臣指出，抵稅對很多中小企業毫無誘因，而且隔離某種程度上是政府對民眾的強制處分。國民黨立委陳玉珍認為，防疫隔離假若是給薪，也可降低民眾隱瞞疫情的風險。

鍾佳濱表示，根據釋字第690號，在SARS期間限制和平醫院員工活動是有必要性的，但應給予補償。他強調，補償是「基於人身自由受限制」，不和經濟收入能力對價，因此除了生活困難者以外，給予所有人的補償都等值。

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新冠肺炎 COVID-19 防疫照顧假

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