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防疫紓困特別條例三讀 隔離假可申請補償

聯合報 / 記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統（左）昨天簽署防疫紓困特別條例，把簽署用的筆送給衛福部長陳時中（右）。 記者林澔一／攝影
蔡英文總統（左）昨天簽署防疫紓困特別條例，把簽署用的筆送給衛福部長陳時中（右）。 記者林澔一／攝影

新冠肺炎疫情延燒，立法院昨天三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或檢疫者，若請防疫隔離假，包括隔離者及其照顧家屬皆可申請防疫補償，自隔離或檢疫結束之日起，兩年內可申請。申請細節及內容待主管機關研議。

六百億特別預算 蔡盼速審

條例三讀通過後，總統府隨即舉行法案簽署儀式，蔡英文總統感謝朝野黨團攜手合作，讓防疫和紓困的工作，可以在更周全的法律基礎上更扎實、更穩健的進行，接下來的六百億元特別預算，希望朝野再度攜手、盡速審議。

蔡總統簡短談話後進行法案簽署，並由行政院長蘇貞昌副署，蔡總統也將法案簽署的筆，贈予兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中。法案簽署後，總統府立刻發布總統令公告法案生效。

「防疫照顧假」津貼 未入法

不過，在野黨爭取的「防疫照顧假」津貼最後未入法，但三讀通過條文明定，若企業或機構、學校、法人團體等因勞工請防疫照顧假給薪，得就該薪資金額之百分之二百自申報當年度所得稅之所得額中減除。

因應防疫需延後開學，家長為照顧十二歲以下兒童可請的「防疫照顧假」，在野黨團希望在條例中明文規定，並發放防疫津貼。

該條例歷經朝野馬拉松協商，昨天院會攻防仍然聚焦防疫照顧假是否應給津貼，國民黨及民眾黨都認為應給予六成薪，不過最後表決時，民進黨團仍支持行政院版，沒有將家長的防疫照顧假津貼納入條例。

勞動部長許銘春前天出席朝野協商時表示，若在特別條例納入防疫照顧假的補貼，以八十八萬名有十二歲以下子女的勞工請假來說，如果以給予每人每日新台幣八百至一千元補償進行估算，需要九十億元左右經費。新冠肺炎與SARS疫情不大一樣，不知道會拖多久，而且目前居家隔離檢疫已有兩萬多人，比SARS期間的人數還多，考量防疫資源有限、有效運用下，認為不要普遍性去發給防疫照顧假的津貼。

隔離趴趴走 最高罰百萬

至於居家隔離、檢疫者趴趴走者，最高可處一百萬元罰鍰。另外，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或廿萬元以上，二百萬元以下罰金。

根據條例，未來若囤積、哄抬防疫物資，可處五年以下有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金；散播謠言不實訊息，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金。企業違反居家隔離假、拒規避或妨礙各級政府機關徵用或調用、違反中央流行疫情指揮中心應變處置，可處五萬元以上，一百萬元以下罰鍰。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」共十八條條文，以特別預算編列六百億元進行相關防治、紓困、振興等。根據規畫，相關預算將於明天在行政院會通過，再送立法院審議。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

新冠肺炎 COVID-19

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